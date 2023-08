La fatiga es uno de los malestares más grandes que puede presentar una persona adulta. Lo cierto es que este síntoma se puede deber a cientos de causas que puede sufrir una persona.

Una de ellas es la ausencia de la vitamina C. Vale la pena recordar que el cuerpo no produce ni almacena por sí solo esta vitamina, con lo que necesitas obtenerla de alimentos. Afortunadamente, hay muchos y debes de incluirlos en tu dieta diaria, no solo para el correcto funcionamiento de tu organismo, sino para prevenir dolencias como el resfriado.

Uno de los alimentos que tiene esta vitamina C y que es muy popular se trata de la naranja, cuyo zumo es rico en esta sustancia, Aunque también debes saber que existe un fruto que supera en 20 veces la dosis.

Este es el fruto que es una “bomba” de vitamina C

El fruto que es rico en vitamina C es la acerola (no confundir con otra planta llamada acerolo), un fruto de la Malpighia glabra, un arbusto de entre tres y cinco metros de altura, y que proviene de América Central. Es un fruto carnoso que como ves tiene una apariencia muy similar a las cerezas. De hecho, se la conoce también como “La cereza de Barbados”, por su origen antillano.

Acerolas ( El Universal / GDA )

La acerola contiene hasta 20 veces más cantidad que la naranja que forma parte de nuestra cesta diaria. Dicha vitamina en modo natural es además un 48% más biodisponible que la de síntesis y con un poder antioxidante 2.6 veces mayor, con lo que siempre hay que procurar ingerir vitaminas en alimentos naturales y no suplementos.

Su alta concentración de vitamina C hace que sea muy beneficioso para tu organismo y necesites de paso menos cantidad de producto para obtener los mismos resultados. Pero, además, notarás como se reduce tu fatiga (ideal, sobre todo, si trabajas mucho o haces mucho deporte), contribuyendo a un funcionamiento óptimo de tu sistema inmunológico e interviene en la formación de colágeno y en la síntesis de neurotransmisores, resultando en un alimento perfecto para tus articulaciones, piel, vasos sanguíneos y sistema nervioso.

Por último, vale la pena aclarar que los mayores niveles vitamínicos de este fruto los alcanza cuando está verde y bajan en su maduración, al contrario de lo que se podría pensar. Por tanto, es más beneficioso tomarlo antes de que madure del todo; y como toda fruta o fruto, lo mejor es comerlo crudo, al natural. Además, la acerola contiene vitamina A y otros antioxidantes como carotenoides, taninos y fenoles.