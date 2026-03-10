Para muchas personas, el día no empieza realmente hasta que se lavan la cara.

Más allá de la costumbre o del gesto automático frente al espejo, ese pequeño acto cotidiano tiene una explicación científica detrás y puede convertirse en una herramienta simple —y efectiva— para despabilarse mejor por la mañana.

Según explica el neurocientífico Andrew Huberman, el contacto del agua con el rostro activa el llamado reflejo de inmersión, un mecanismo automático del sistema nervioso que involucra al nervio trigémino, ubicado en la cara. Este reflejo envía señales directas al cerebro que aumentan el nivel de alerta y ayudan a salir del estado de somnolencia. Es una forma rápida de decirle al cerebro que el día empezó.

El efecto no es solo físico, sino también mental.

Al mojar el rostro, el organismo recibe un estímulo sensorial intenso y breve que interrumpe la inercia del sueño. Por eso, muchas personas sienten que, incluso antes del café, lavarse la cara les aclara la cabeza y mejora la concentración.

Desde la psicología y el estudio del sistema nervioso autónomo, esta respuesta también se puede entender a la luz de los aportes de Stephen Porges, creador de la Teoría Polivagal. Aunque no se refiere puntualmente al lavado facial, Porges explica que ciertos estímulos sensoriales pueden ayudar a regular el sistema nervioso y llevarlo de un estado de baja activación a uno más alerta y funcional.

En ese sentido, el agua en la cara actúa como un “reseteo” suave que saca al cuerpo del modo reposo.

Además, hay un componente psicológico clave: lavarse la cara funciona como un ritual de transición. Marca simbólicamente el pasaje del descanso a la actividad. El cerebro necesita señales claras para cambiar de estado, y los hábitos repetidos cumplen esa función. Así, el gesto cotidiano se convierte en una especie de interruptor mental que ayuda a empezar el día con mayor claridad.

No hace falta recurrir a extremos. Los especialistas aclaran que no es necesario usar agua helada ni someterse a estímulos incómodos. Con agua fresca o incluso templada, aplicada durante unos segundos en mejillas, frente y alrededor de los ojos, el efecto ya se produce.

Lo importante es la constancia y la intención: prestar atención al gesto y usarlo como anclaje para activarse.

En tiempos en que las mañanas suelen empezar de modo apresurado y con la mente todavía en pausa, este hábito simple, gratuito y accesible se presenta como una estrategia concreta para despertar mejor.