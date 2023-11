¿Sabías que noviembre es el Mes Nacional de la Diabetes?

La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el nivel de glucosa en la sangre (azúcar en la sangre) es demasiado alto. Es importante que las personas con diabetes tengan en cuenta la nutrición y la manipulación segura de los alimentos para mejorar su salud y bienestar.

Una alimentación saludable es una forma de reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes y puede ayudar a las personas diabéticas a controlar su nivel de azúcar en la sangre.

La etiqueta de información nutricional que se encuentra en los alimentos y las bebidas envasados es una herramienta que te ayuda a elegir opciones saludables.

Revisa el tamaño de la porción y la cantidad de porciones que bebes o ingieres para determinar cuántas calorías y qué cantidad de nutrientes consumes, así como grasas, colesterol y sodio, que igualmente es necesario velar.

Entiende qué cantidad de calorías necesitas de acuerdo a tu estrucura corporal (altura y peso). Una guía general en la asesoría en temas de nutrición recomienda 2,000 calorías al día, pero las necesidades calóricas varían. Puedes identificar la cantidad de calorías que requieres utilizando la tabla “Estimación de calorías diarias necesarias”.

Utiliza el porcentaje de valor diario (%VD o DV%, en inglés) para determinar si una porción del alimento es alta o baja en un nutriente específico y para comparar los productos alimenticios (recuerda asegurarte de que el tamaño de la porción sea el mismo)

Como guía general:

Un VD del 5% o menos por ración para un nutriente se considera bajo.

Un VD del 20% o más por ración para un nutriente se considera alto.

Igualmente, lee la lista de ingredientes del producto pues te puede ofrecer información adicional que debes considerar.

“Incentivo a las personas con diabetes a que examinen la lista de ingredientes para determinar si un producto integral es autenticamente integral. Les explico que si un producto realmente es integral, lo primero que aparecerá en la lista de ingredientes debe decir ‘grano entero’ y no ‘enriquecido’ “, aconseja Matthew Jaime, dietista con base en California y paciente de diabetes tipo 1.

Consume una dieta rica en fibra alimentaria, vitaminas y minerales. Elije alimentos que contengan una cantidad mayor de los nutrientes que más desea ingerir y menor de los que prefieres limitar. Con mayor frecuencia, elije alimentos que sean:

Más altos en fibra alimentaria, vitamina D, calcio, hierro y potasio.

Más bajos en grasas saturadas, sodio, carbohidratos refinados y azúcares añadidos.

“Limitar los carbohidratos que no son saludables, como los carbohidratos refinados o azúcares, es una herramienta escencial para ayudarte a minimizar los picos de glucosa en la sangre. Los carbohidratos refinados son aquellos alimentos hechos a base de harinas y almidones a los que se les ha removido la fibra durante su procesamiento y se les ha añadido sal, grasa y azúcar, por lo que no son saludables”, informó Laura Wilson, nutricionista registrada del Hospital Yale New Haven, en Connecticut.

Cuando comas fuera, utiliza la información calórica de los menús para elegir la mejor opción para ti. Los establecimientos que cumplen con los requisitos de etiquetado de menús que estipula la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) también disponen de información nutricional adicional si se solicita. Esta información puede ayudarte a tomar decisiones saludables e informadas sobre opciones de comidas y refrigerios.

Manipula los alimentos de manera segura

Las personas con diabetes son más propensas a enfermarse por las bacterias que causan las enfermedades transmitidas por los alimentos, también llamadas “intoxicaciones alimentarias”, y tienen más probabilidades de que la enfermedad dure más tiempo, necesiten hospitalización o incluso morir. Los alimentos que presentan más riesgos generalmente se clasifican en dos categorías:

Frutas y vegetales frescos crudos.

Algunos productos de origen animal, como la leche no pasteurizada (cruda), los huevos, la carne, las aves, el pescado y los mariscos crudos o poco cocidos, los fiambres, hot dogs recalentados indebidamente, y las ensaladas que contienen productos de origen animal como mariscos, jamón o pollo que se preparan fuera de casa.

Cualquier persona diabética o que prepare alimentos para diabéticos también debe seguir cuidadosamente los cuatro pasos para la seguridad alimentaria:

Limpiar: laverse las manos y limpiar las superficies con frecuencia

Separar: separar las carnes crudas de otros alimentos

Cocinar: la cocción debe realizarse a la temperatura adecuada

Enfriar: refigerar rápidamente los alimentos que no se consumiran de inmediato

Para obtener más información: www.fda.gov/nutritioneducation (disponible solo en inglés) y www.fda.gov/media/143718/download?attachment