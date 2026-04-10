Aunque no existe un único alimento responsable del deterioro de los riñones, la evidencia científica apunta a que el consumo frecuente de carne roja puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades renales, especialmente cuando forma parte habitual de la dieta.

Un análisis publicado en la revista Frontiers in Nutrition revela que la carga global de enfermedad renal crónica (ERC) vinculada a la ingesta de carne roja ha crecido de forma sostenida entre 1990 y 2021. El estudio también destaca un aumento en las tasas de mortalidad y en los años de vida afectados por discapacidad asociados a esta condición.

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Un problema en aumento a nivel global

Los datos reflejan un panorama preocupante. Países como Estados Unidos y China concentran el mayor número de muertes relacionadas con ERC atribuible al consumo de carne roja. A nivel regional, América del Sur presenta algunas de las tasas más elevadas tanto de mortalidad como de discapacidad asociada a esta enfermedad.

El estudio también señala que existe una relación entre el nivel de desarrollo socioeconómico y la incidencia de estos casos, lo que sugiere que los patrones de consumo influyen directamente en el riesgo.

¿Por qué la carne roja afecta los riñones?

El impacto de la carne roja en la salud renal está relacionado con varios de sus componentes:

Alto contenido de hierro hemínico

Niveles elevados de sodio

Presencia de grasas saturadas

Estos factores pueden contribuir al desarrollo de condiciones como diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, todas estrechamente vinculadas al deterioro de la función renal.

Además, los investigadores advierten que una dieta rica en estos elementos puede generar inflamación, alteraciones metabólicas y problemas en la circulación sanguínea hacia los riñones.

El estudio también destaca que ciertos métodos de cocción pueden agravar el problema. Al cocinar carne roja a altas temperaturas se generan compuestos potencialmente dañinos, como aminas heterocíclicas y otras sustancias químicas que podrían afectar la salud renal a largo plazo.

El envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades como la diabetes han intensificado el impacto de la ERC en las últimas décadas. En este contexto, los especialistas recomiendan moderar el consumo de carnes rojas y procesadas como parte de una estrategia para reducir riesgos.

Los hallazgos refuerzan la necesidad de promover hábitos alimenticios más equilibrados, ya que la enfermedad renal crónica continúa posicionándose como un desafío creciente para los sistemas de salud a nivel mundial.