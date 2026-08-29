Uno de los hábitos más frecuentes en los hombres es orinar de pie, esto porque les resulta más fácil y práctico, especialmente cuando se encuentran en lugares públicos o no hay acceso a un sanitario.

Desde pequeños, los niños varones son enseñados a orinar de pie; sin embargo, esta práctica ha sido muy cuestionada por diferentes investigadores, ya que es posible que el proceso de evacuar la orina no se realice de forma adecuada.

Varios sitios especializados en salud mencionan que la posición del cuerpo a la hora de evacuar la orina tiene gran influencia en el volumen y flujo del líquido evacuado, e indican que esto es conocido médicamente como ‘parámetros urodinámicos’.

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La Clínica Mayo indica que generalmente la vejiga almacena suficiente orina para permitir desarrollar actividades diarias con total normalidad y descansar durante largos periodos, por lo que es importante darle un cuidado adecuado, empezando desde la correcta forma de ir al baño.

La entidad especializada en salud menciona que para evacuar de forma correcta la vejiga es necesario estar en una posición cómoda, relajar el cuerpo y los músculos del suelo pélvico y especifica que la mejor forma de lograr esto es sentado, pues en esta sencilla práctica la vejiga se contrae y se vacía.

El semanario científico ‘Plos One’ menciona que generalmente cuando los hombres orinan de pie fuerzan su sistema nervioso y urinario para evacuar el líquido, por lo que con el pasar de los años se puede tener consecuencias como sufrir de próstata inflamada, situación que no ocurriría si orinaran sentados.

Un análisis realizado por ‘Plos One’ comparó los parámetros urodinámicos de hombres saludables y hombres con síntomas de tracto urinario inferior y encontraron que los hombres que presentaban ciertos padecimientos y orinaban sentados tuvieron un perfil urodimámico más favorable y el tiempo de expulsión era más corto que los que orinan de pie.

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido recomienda a los hombres que presenten dificultades o molestias al orinar, realizar esta práctica sentado, preferiblemente en un lugar relajado y callado.

¿Por qué se debe orinar sentado?

El Departamento de Urología del Leiden University Medical Center, de Países Bajos, menciona que al orinar sentados no se tensionan los músculos de la vejiga, por lo que se pueden evitar problemas de próstata, al mismo tiempo que la vejiga tiene una mejor contracción y se puede vaciar completamente.

Una encuesta realizada en 2023 por ‘YouGov’ en 13 países del mundo sobre las preferencias de los hombres para orinar demostró que los hombres alemanes son los más propensos a orinar sentados y, por el contrario, los hombres mexicanos fueron los que indicaron que casi nunca se sientan para orinar.

Los resultados del análisis realizado por ‘YouGov’ clasificó los 13 países encuestados, entre donde los hombres tenían mayor o menor hábito de orinar sentados. Estos son: Alemania, Suecia, Australia, España, Italia, Estados Unidos, México y Singapur.