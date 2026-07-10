Mira esto. Permanecer sentado durante más de 30 minutos consecutivos podría tener consecuencias más serias para la salud de lo que se pensaba.

Un nuevo estudio encontró que los periodos prolongados de sedentarismo se asocian con un mayor riesgo de morir por cáncer, incluso en personas que realizan actividad física con regularidad.

La investigación, publicada en la revista científica PLOS Medicine y liderada por expertos de la Universidad de Glasgow, analizó datos de más de 91,000 adultos que utilizaron dispositivos para medir objetivamente su nivel de actividad durante un seguimiento de casi 12 años.

Los investigadores concluyeron que no solo importa el tiempo total que una persona pasa sentada, sino también cuánto dura cada periodo de inactividad sin interrupciones. De hecho, por cada hora adicional de sedentarismo continuo, el riesgo de morir por cáncer aumentó entre un 9% y un 10%.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el estudio también ofrece una buena noticia: romper esos periodos de inactividad con movimientos sencillos puede reducir ese riesgo.

Los científicos encontraron que sustituir una hora diaria de tiempo sentado por actividad física ligera, como caminar despacio o realizar tareas del hogar, redujo el riesgo de muerte por cáncer en un 12%. Reemplazar 30 minutos de sedentarismo por ejercicio de intensidad moderada disminuyó el riesgo en un 8%, mientras que dedicar apenas cinco minutos a una actividad vigorosa, como correr o practicar un deporte, se asoció con una reducción del 22%.

El autor principal del estudio, Frederick Ho, destacó que estos hallazgos demuestran que pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una diferencia importante.

“Interrumpir el tiempo que pasamos sentados con algo tan sencillo como un breve paseo podría ser beneficioso”, señaló el investigador.

Los autores aclararon que, aunque el estudio encontró una asociación entre el sedentarismo prolongado y el riesgo de muerte por cáncer, no demuestra una relación directa de causa y efecto. Aun así, consideran que los resultados refuerzan la importancia de levantarse con frecuencia y evitar permanecer sentado durante largos periodos sin moverse.