Si notas que a lo largo de tu vida el temor al fracaso o la inseguridad controlan tu determinación para alcanzar nuevos proyectos es tiempo de que consideres trabajar en dinámicas que te aparten de la tendencia por el estancamiento y te dirijan a los resultados de éxito que deseas.

Se habla con frecuencia sobre la influencia de la mente para lograr metas o rendirse en el camino. Esto pudiera estar relacionado con condicionamientos como resultado de aprendizajes de crianza, entre otros factores. Entonces, ¿es posible reprogramar una mente que ha estado dominada por el miedo y el pesimismo?

“Claro que se puede”, respondió contundente el reconocido médico y conferencista español Mario Alonso Puig, autor de libros como “Resetea tu mente”, “El camino del despertar”, “Reinventarse” y otros. “Uno puede cambiar físicamente los circuitos que dominan y que generan ese miedo y ese pesimismo. El miedo se desencadena por una reacción del cerebro por lo que se llaman núcleos amigdalinos. Se ha podido demostrar, por ejemplo, que cuando uno aprende a meditar, el volumen de esos núcleos se reduce, es decir, se reduce el nivel de miedo de la persona, se reduce el nivel de angustia”, explicó Puig. “Pasa exactamente igual con el pesimismo. ¿Qué es el pesimismo? El pesimismo es la proyección en el futuro de que las cosas van a ir mal. Se ha demostrado perfectamente que cuando una persona empieza a enfocarse en las cosas que podrían ir bien, las cosas que podrían ir mal dejan de tener tanto peso en nuestra mente”.

Sin embargo, ¿por qué adoptar un cambio de mentalidad pudiera resultar más complejo de lo que parece? “No es que parezca difícil. Es que es difícil. ¿Por qué? Porque nos lo ponemos difícil por la enorme resistencia a creer que es posible”, expuso el doctor y detalló un ejemplo sobre cómo somos responsables de crear resultados.

“Vamos a suponer a una persona que tenga que hacer frente a un desafío, conseguir un puesto de trabajo, montar su empresa o hablarle a una determinada persona que puede cambiar su vida. Ya en sí es una cosa desafiante y si encima esa persona empieza a decir ‘es que no me va a hacer caso’, ‘es que no soy capaz’, ‘es que nunca me ha ido bien en la vida’, ‘es que no tengo los títulos académicos’. Cuando se acerque a esa posibilidad de emprender lo va a hacer sin confianza, lo va a hacer sin ilusión y lo va a hacer sin entusiasmo”, expuso. “Entonces, claro que le va a salir mal. ¿Le tenía que salir mal? No. Ha favorecido que le salga mal. El problema es que muchas veces lo que es difícil, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, lo hacemos inalcanzable, pero no porque sea inalcanzable, sino porque nosotros bloqueamos nuestro propio avance”, afirmó el experto, quien luego 25 años como especialista en cirugía general y del aparato digestivo, desde el 2002 comenzó a dedicarse a la investigación y docencia en el campo del desarrollo personal y profesional.

Tu poder para cambiarlo

El doctor reiteró en la posibilidad de lograr un cambio en nuestro cerebro y, como resultado, en nuestra forma de abrazar los retos y los anhelos, más allá de una visión derrotista de que “es demasiado tarde” o imposible.

“El cerebro sí puede cambiarse, sí puede moldearse, sí puede reestructurarse, si puede transformarse a través de un proceso que se llama la neuroplasticidad”, mencionó con énfasis. “¿Qué es la neuroplasticidad? Tiene varios componentes. Uno es la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas a partir de células madre”, resaltó. “El segundo es la formación de nuevos circuitos a través de nuevas conexiones entre las neuronas. Y en tercer lugar, es la aparición de nuevos receptores en la membrana de la neurona que la hacen más sensible a determinados neurotransmisores”. En este sentido, la puerta está abierta y accesible para un giro en tu vida.

“Con esto, ¿qué quiero decir? Independientemente de la edad que una persona tenga, siempre puede cambiar su cerebro, sobre todo una zona del cerebro que se llama el hipocampo. Hay uno en cada lado. Tiene este precioso nombre porque tiene la forma de un caballito de mar, y los hipocampos son fundamentales”, explicó en detalle. “Primero, reducen nuestro nivel de ansiedad y de depresión. En segundo lugar, son un freno para el miedo y para la ira”, agregó. En este sentido, reveló que “si una persona tiene menos miedo, tiene menos ira y además está menos sujeto a procesos de ansiedad y depresión”, sus pensamientos van a ser diferentes. “Se ve, por supuesto, que aún podemos cambiar los pensamientos porque podemos incluso cambiar la estructura física del cerebro”.

Ponlo en práctica

Mario Alonso Puig compartió cinco consejos para comenzar a poner en práctica un cambio para dejar atrás el miedo al fracaso o las excusas para trabajar en las metas.

1. Sé flexible contigo

“Es importante dejar de acusarse, dejar de condenarse por los errores cometidos. Por el contrario, lo mejor es buscar qué puedes aprender de esos errores para mejorar”.

2. Vigila tu salud

“Convierte en una prioridad cuidar del cuerpo a través del ejercicio, del descanso y de la nutrición”.

3. Agradece

“Aprender a vivir en gratitud. Debemos olvidarnos un poco de todas esas causas por las que nos quejamos y poner un poco más de atención en aquello por lo que nos sentimos agradecidos. Siempre tenemos razones para agradecer y quien las busca las encuentra”.

4. Conecta con la naturaleza

“Aprende a dejar que los árboles, que el mar, que las estrellas, que los amaneceres y los atardeceres nos ayuden a descubrir verdades profundas que hay en nuestro interior. Procura pasar más tiempo en la naturaleza”.

5. Medita

“Yo propondría de forma muy clara aprender a meditar. La meditación tiene muchas maneras de guiarnos. En el silencio apagamos ese tren caótico de pensamientos acelerados que tenemos y que producen problemas de salud, problemas de relaciones e infelicidad”.