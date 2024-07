Una nueva encuesta nacional realizada por el Orlando Health Advanced Rehabilitation Institute encuentra que la mayoría de los estadounidenses creen que es normal que las mujeres experimenten dolor, presión e incontinencia después de tener hijos. Pero los expertos dicen que estos son en realidad signos de problemas del suelo pélvico y, si bien son extremadamente comunes y afectan a aproximadamente un tercio de las mujeres, no son normales.

“Cuando decimos que no es normal, lo que queremos decir es que no es algo con lo que debas vivir. Es algo que se puede rehabilitar y mejorar”, dijo Tessa Ladd, OTR/L, terapeuta ocupacional de Orlando Health que se especializa en el tratamiento de la disfunción del piso pélvico. “Al fortalecer los músculos y aprender a respirar y moverse de una manera que apoye el suelo pélvico, estos síntomas con lo que tantas mujeres viven durante años pueden mejorar drásticamente”.

La encuesta, realizada por ipsos, encontró que el 71% de los estadounidenses está de acuerdo en que es normal que las mujeres tengan pérdidas de orina después de tener hijos y más de la mitad (51%) cree que es normal que las mujeres experimenten dolor durante las relaciones sexuales después de haberse recuperado desde el parto, ambos signos reveladores de daño en el suelo pélvico.

El suelo pélvico es el grupo de músculos y ligamentos que actúan como una “hamaca” para sostener la vagina, el útero, la vejiga y el recto. Cuando se dañan -más comúnmente debido al embarazo, el parto o el envejecimiento- pueden causar incontinencia, así como dolor y presión que se producen cuando estos órganos se salen de su posición normal, lo que se conoce como prolapso.

“El parto supone un gran trauma para el cuerpo, pero al igual que con cualquier otra lesión, los músculos y tejidos deben tener la capacidad de recuperarse y soportar los órganos internos”, dijo Ladd. “Si eso no sucede, podemos intervenir y ayudar. Los músculos del suelo pélvico son músculos esqueléticos. Son algo sobre lo que sí tenemos control, al igual que nuestros bíceps o nuestras pantorrillas, y tenemos la capacidad de fortalecerlos, alargarlos y relajarlos”.

La encuesta también encontró que el 71% de los encuestados cree que las mujeres deberían comenzar a hacer ejercicio para fortalecer sus abdominales y el suelo pélvico tan pronto como sea posible después del parto, algo que Ladd advierte que puede ser contraproducente, ya que las mujeres sienten la presión social para “recuperarse” después de tener un bebé.

“Puedes comenzar a respirar profundamente y aprender la mecánica corporal correcta en esa fase temprana del posparto, pero también es importante darle tiempo a tu cuerpo para que se recupere y no hacer demasiado y demasiado rápido”, dijo Ladd.

“Hubiera querido saberlo antes”

Aproximadamente un mes después de tener su segundo hijo, Nicole Gerardi-Lukens de repente sintió una inmensa presión en la pelvis y fue al hospital. Después de que le diagnosticaron prolapso de vejiga le preocupaba tener que someterse a una cirugía y tener una recuperación prolongada con un niño de cuatro años y un recién nacido en casa.

“Me sentí muy aliviada cuando me refirieron a un terapeuta del suelo pélvico”, dijo Gerardi-Lukens. “Tessa me enseñó cosas como cómo respirar cuando recojo cosas y me hizo darme cuenta de cuánta presión se ejerce sobre mi suelo pélvico con las tareas cotidianas. No siempre me di cuenta de cuánta presión sentía hasta que aprendí a aliviarla y realmente pude sentir la diferencia”.

Después de trabajar con Ladd, Gerardi-Lukens puede levantar a su hijo sin temor a sufrir dolor o fugas, y dice que la terapia del suelo pélvico es algo que desearía haber conocido antes.

“Conoces tu cuerpo y sabes cuando algo no está bien”, dijo Gerardi-Lukens. “Como mamás, a menudo ponemos a todos los demás en primer lugar e incluso nos reímos de cosas como las fugas, como si fueran solo una parte de la maternidad, pero tienes que decidir si estas son cosas con las que quieres lidiar para siempre. Y si no es así, busca la ayuda de un terapeuta del suelo pélvico”.

Pero antes de que las mujeres puedan obtener la ayuda médica que necesitan deben reconocer el problema. Hablar con su proveedor de atención médica es el primer paso para encontrar soluciones.

“Si tenemos un problema en la rodilla podemos hablar con cualquiera sin avergonzarnos, sin sentirnos incómodos o raros al respecto”, dijo Ladd. “Todo el mundo tiene músculos del suelo pélvico, pero es algo de lo que muchas mujeres evitan hablar, incluso con los proveedores médicos. Cuando nos sinceramos sobre las síntomas con los que estamos luchando y entendemos que muchos de nosotros tenemos esta experiencia compartida, podemos ayudar a las mujeres a vivir sus vidas libres del dolor y los síntomas causados por estos problemas comunes y tratables”.