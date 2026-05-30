Momentos después de que Jenna Carberg diera a luz a su hija, los médicos le pusieron al bebé en el pecho.

“Sentí una desconexión enseguida”, recuerda.

En casa, esta madre de Orlando (Florida) estaba agotada y ansiosa, y lloraba todos los días. Al final le diagnosticaron depresión posparto, una enfermedad potencialmente peligrosa que puede llenar de profunda desesperación una época típicamente alegre.

El trastorno del estado de ánimo ha ido en aumento. Un estudio publicado en 2024 en la revista JAMA Network Open descubrió que las tasas en EE.UU. se han más que duplicado en poco más de una década, pasando del 9.4% en 2010 al 19% en 2021, en parte debido a la mejora de la detección y el diagnóstico.

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Puede ser difícil diferenciar este trastorno de la “melancolía posparto”, mucho más leve y común, provocada por el descenso de los niveles hormonales. Pero reconocer y tratar la depresión posparto es crucial, afirma la Dra. Tiffany Moore Simas, obstetra y ginecóloga de la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts.

Las madres que no reciben tratamiento pueden tener problemas para establecer vínculos afectivos con sus bebés y cuidarlos. Y tienen un mayor riesgo de suicidio.

“En última instancia, una persona sana será importante para un bebé sano”, afirma Moore Simas.

Cómo saber si la tristeza posparto es algo más que melancolía posparto

La melancolía postparto afecta a 8 de cada 10 madres, y aparece poco después del parto.

“Las madres se sentirán más emocionales de lo normal”, afirma la Dra. Jennifer Payne, experta en psiquiatría reproductiva de la Universidad de Virginia.

Pero las crisis de llanto y los sentimientos de tristeza no son tan graves como para interferir en la vida normal. Las madres deben ser capaces de cuidar de sí mismas y de sus bebés.

Las herramientas de detección pueden ayudar a discernir si el problema es más grave. Un cuestionario de 10 preguntas muy utilizado, que suele administrarse en las revisiones posparto, pregunta a la madre con qué frecuencia ha experimentado sentimientos como tristeza, pánico o preocupación. Una puntuación alta indica la necesidad de una evaluación más exhaustiva.

Los expertos afirman que no existe una única causa de depresión posparto. La genética, los cambios físicos y los problemas emocionales pueden contribuir a ella.

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“Estamos bastante seguros de que tener un caso de melancolía posparto no aumenta el riesgo de depresión posparto”, afirma Payne. “Pero sí parece que ambas afecciones pueden desarrollarse en la misma persona”.

Signos de depresión posparto a tener en cuenta

Si la tristeza persiste durante más de dos semanas, es una señal.

Otras incluyen sentimientos intensos de desesperación, ansiedad, pérdida de interés, sentimientos de culpa e inutilidad, baja energía y disminución de la concentración y el apetito. Las madres pueden preocuparse constantemente por sus bebés, ser incapaces de dormir o dejar de ducharse durante días.

Se sentirán negativas y mal consigo mismas. Sentirán que son malas madres. Puede que no se sientan muy unidas al bebé“, afirma Payne.

Incluso pueden tener pensamientos de hacerse daño a sí mismos.

Carberg, que dio a luz a su hija en 2016, tuvo esos pensamientos un par de veces, una de ellas mientras conducía con su hija. Fue a un centro psiquiátrico durante unos días y mejoró durante un tiempo.

Pero más tarde sufrió una grave crisis nerviosa. Envió mensajes de texto a su marido, Chris, diciendo que lo sentía, y luego apagó el teléfono. Chris trató desesperadamente de localizarla, preocupado de que se hubiera hecho daño.

“Por suerte fue a urgencias del hospital”, dijo.

La depresión posparto puede tratarse eficazmente

En última instancia, encontrar la medicación adecuada fue la clave para la recuperación de Jenna Carberg.

“Volví a sentirme yo mismo”, dijo tras tomar el estimulante Vyvanse.

Otros medicamentos son antidepresivos como Zoloft o Prozac, o Zurzuvae, la primera píldora aprobada para la depresión posparto. La terapia conversacional es otro tratamiento habitual, y los expertos también insisten en la importancia de dormir lo suficiente y contar con el apoyo de familiares y amigos.

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Para ayudar a los demás, los Carberg crearon un recurso de información en Internet, postpartumdepression.org, para ofrecer apoyo y poner en contacto a los pacientes con ayuda profesional.

Los médicos aconsejan a cualquier persona que piense que ella o un ser querido puede tener depresión posparto que consulte a su ginecólogo, médico de atención primaria o profesional de la salud mental.

Si es necesario, sé persistente, dice la Dra. Kerry Hudson, ginecóloga y obstetra de Newport Women’s Health Services, en Rhode Island. Cuando sufrió depresión posparto hace dos décadas, su médico le dijo que sólo era una residente estresada. Finalmente buscó ayuda tras derrumbarse delante de sus colegas durante una presentación.

Tras la terapia y la medicación, Hudson tuvo un segundo hijo. Los Carberg también. A todos les va bien.

“Cuando conseguimos que la gente reciba ayuda, creo que pueden tener un buen futuro por delante”, dijo Hudson. “No tienen por qué sufrir en silencio”.

Si usted se encuentra con alguien en crisis, ya sea familiar, conocido o desconocido, no deje sola a la persona, no ignore la situación; tome sus planteamientos en serio y llame a la Línea PAS.

La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, responde a personas de comportamiento suicida, seguidos de otros problemas de salud mental como la depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Para acceso rápido, llame al teléfono 9-8-8 o al 1-800-981-0023. La comunidad sorda, tiene accesible el servicio de vídeo llamada marcando el (787) 615-4112.

Además, quienes lo prefieran, también hay un chat en líneapas.assmca.pr.gov.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.