Los médicos suelen recomendar el consumo de frutas debido a los beneficios que aportan a la salud, y una de ellas es la manzana, ya que tiene un alto contenido de agua y minerales. Además, presenta fibra soluble e insoluble, sobre todo en la cáscara, explicó la Clínica Navarra.

También es rica en polifenoles y compuestos vegetales que son de gran ayuda para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, según el sitio Healthline.

De igual manera, su consumo frecuente favorece la pérdida de peso, la salud intestinal y la salud cerebral, debido a la pectina, que actúa como un prebiótico al alimentar a las bacterias beneficiosas del intestino.

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Si bien es cierto que existe una variedad de manzanas, como Fuji, Pink Lady, Granny Smith, Gala o Royal Gala y Golden, entre otras, los especialistas recomiendan su ingesta con cáscara para así aprovechar todas las vitaminas y minerales que contiene.

“La cáscara se destaca porque el tipo de fibra que tiene no se descompone en agua; es decir, es fibra insoluble. La parte interior de la manzana contiene fibra soluble, que se vuelve una especie de gel a medida que se desplaza por los intestinos”, detalló la Clínica Mayo.

En ese mismo sentido, la Fundación Española del Corazón explicó que esta fruta es rica en potasio, hierro, magnesio, flavonoides y calcio, por lo que es de gran ayuda para prevenir enfermedades coronarias y algunos tipos de cáncer.

Una de las preguntas más frecuentes que suelen hacerse las personas es si las manzanas contienen azúcar. Aunque contienen azúcares naturales, la mayor parte corresponde a fructosa, por lo que su efecto sobre los niveles de glucosa en sangre es mínimo.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, este alimento ayuda a disminuir los picos de glucosa en sangre. Por ello, las personas que padecen diabetes pueden consumirlo, siempre y cuando su médico se los recomiende.

Además, explican que la manzana genera una mayor sensación de saciedad debido a su alto contenido de agua y fibra, lo que ayuda a la persona a sentirse satisfecha por más tiempo.

Si bien es cierto que no existe una cantidad específica recomendada para su consumo, los especialistas aconsejan comer entre una y dos manzanas al día.

De igual manera, siempre es importante consultarlo con un médico, especialmente si se padecen enfermedades digestivas o diabetes.