La presión arterial y el colesterol han sido durante décadas algunos de los principales indicadores para evaluar la salud cardiovascular. Sin embargo, un número creciente de investigaciones apunta a que existe otra medida que podría ofrecer una mejor idea de cuánto tiempo y con qué calidad podría vivir una persona: el VO₂ máximo.

Este indicador mide la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el ejercicio intenso y refleja la eficiencia con la que trabajan el corazón, los pulmones y los músculos. Diversos estudios han encontrado que las personas con una mayor capacidad cardiorrespiratoria tienen un riesgo significativamente menor de morir por enfermedades cardiovasculares y por cualquier otra causa.

PUBLICIDAD

Los especialistas explican que el VO₂ máximo ofrece una visión más completa del estado físico que otros factores tradicionales, ya que integra el funcionamiento de varios sistemas del organismo al mismo tiempo.

Una revisión científica publicada en PubMed concluyó que la capacidad cardiorrespiratoria es uno de los predictores independientes más sólidos de mortalidad, incluso después de considerar factores como la edad y otras condiciones médicas.

Otro estudio, publicado en el Journal of the American College of Cardiology (JACC), siguió durante 46 años a más de 5,000 hombres de mediana edad. Los investigadores encontraron que quienes tenían un VO₂ máximo más alto vivieron, en promedio, varios años más que aquellos con los niveles más bajos de condición física. Además, cada incremento en este indicador se asoció con una mayor esperanza de vida.

¿Se puede mejorar?

La buena noticia es que el VO₂ máximo no es un valor fijo. Expertos en fisiología del ejercicio señalan que puede aumentar mediante entrenamiento aeróbico constante.

Actividades como caminar a paso rápido, correr, nadar, montar bicicleta o realizar ejercicios por intervalos de alta intensidad (HIIT) ayudan a que el corazón bombee sangre con mayor eficiencia y a que el organismo aproveche mejor el oxígeno durante el esfuerzo físico.

¿Cómo conocer tu VO₂ máximo?

La forma más precisa de medirlo es mediante una prueba de esfuerzo supervisada en un laboratorio o centro especializado, donde se analiza el consumo de oxígeno mientras la persona realiza ejercicio progresivo.

Aunque algunos relojes inteligentes y aplicaciones ofrecen una estimación del VO₂ máximo, los especialistas advierten que estos dispositivos pueden servir para seguir tendencias, pero no sustituyen una evaluación clínica.

Los investigadores coinciden en que mantener una buena condición física no solo mejora el rendimiento diario, sino que también podría convertirse en uno de los mejores aliados para reducir el riesgo de enfermedades y aumentar la expectativa de vida.