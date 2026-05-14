El proceso de espera para recibir un trasplante de órgano puede generar incertidumbre, preocupación e incluso temor. El apoyo emocional se convierte en un asunto primordial para sobrellevar el día a día con una mirada más alentadora.

Esta realidad motivó a la creación del Grupo de Apoyo del Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo, que brinda servicios no solo a quien está en la lista de espera, sino también a quien ha sido sometido al procedimiento. También, a sus familiares y otros allegados.

“En el Hospital Auxilio Mutuo llevamos desde los años ochenta con el grupo de trasplantes, inicialmente del riñón. Luego comenzamos páncreas e hígado, y pediátricos también”, dijo la doctora Nilka de Jesús, directora del Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo. El grupo de apoyo, disponible para pacientes de este centro médico, se estableció alrededor del 2013. Con la pandemia, inició una pausa que terminó el año pasado, cuando retomaron el compromiso de brindar ayuda en este sentido.

PUBLICIDAD

“El propósito inicial del grupo de apoyo era asistir a los pacientes, no solo al trasplantado, sino también ayudar a los que están antes del trasplante, que tienen fallo de un órgano, el riñón o el hígado”, detalló. “Tienen muchas preguntas, muchas dudas sobre no solamente qué va a pasar después del trasplante, sino del proceso. Y nosotros, como profesionales de la salud, ciertamente podemos explicarles muchísimo, pero el impacto que tiene que alguien que vivió el proceso pueda explicarle, y que el que está en el proceso de evaluarse pueda ver lo bien que ese paciente está después de trasplantado fue lo principal”, expuso la también nefróloga pediátrica al abundar sobre la motivación.

Además, mencionó que el proceso de espera puede demorar desde semanas, hasta años, dependiendo de diversas variables en cada individuo -niños y adultos-.

El servicio del grupo es gratuito. “Colaboramos con todas las iniciativas que los mismos pacientes proponen y lo que se requiere para que se den, como por ejemplo material informativo, hidratación, estacionamiento, meriendas. Más allá de ser libre de costo, cubrimos todos los gastos que puedan relacionarse con el encuentro o con las iniciativas que sugieren”, afirmó con énfasis.

Más que aclarar dudas

Johanie Carrasquillo, quien se desempeña como supervisora clínica y lidera la iniciativa del grupo de apoyo, reiteró la intención de brindar respaldo.

“Si fuera a describir en una sola palabra lo que sienten los pacientes, es incertidumbre”, dijo. “Tratamos siempre de educarlos, de dejarles saber cómo es el proceso, pero independientemente de toda esa información y de toda esa educación que les podamos ofrecer, siempre existe ese miedo, esa incertidumbre, así que el grupo de apoyo nos ayuda enormemente a poder darle al paciente información que necesitan. Ellos pueden decir ‘ustedes nos pueden hablar desde el punto de vista médico, clínico, pero no han pasado por lo que yo estoy pasando’, así que ver a alguien que ya recorrió sus pasos, es diferente para ellos”.

PUBLICIDAD

La supervisora clínica mencionó que se mantienen muy activos en promover este servicio. “Cada vez que tenemos pacientes nuevos o pacientes recién trasplantados, se les hace el acercamiento por si quieren ser parte del grupo”.

Los encuentros son presenciales. Además de aclarar dudas y compartir testimonios, los integrantes suelen intercambiar mensajes con una visión esperanzadora.

Llevarán apoyo a otros pueblos

Si bien las reuniones son mayormente en San Juan, Carrasquillo expuso que hay integrantes en el grupo que sirven de enlace para pacientes que residen en pueblos más distantes.

“Como los pacientes son de toda la isla hay algunos que dependiendo del pueblo donde vivan pueden impactar a pacientes en sus regiones. Cada uno tiene definido unos pueblos que les quedan cerca para visitarlos en caso de que surja la necesidad”.

De hecho, se trabaja en coordinar encuentros fuera del área metropolitana. La doctora expresó que “la meta es movernos a través de la isla y estar con ellos en esta parte de educación y de compartir en diferentes partes de la isla con los pacientes”.

La supervisora clínica realzó el valor de los integrantes que buscan brindarle respaldo a nuevos pacientes. “Me dicen que más allá de querer dar sus testimonios, ellos también quieren devolver lo que sienten que han recibido en el centro, y la manera en que sienten que pueden hacerlo es ayudando a los pacientes en esa etapa. Es importante para ellos”.

Para más orientación puedes llamar al (787) 771-7575, extensiones 9068 y 9021.