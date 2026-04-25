La ansiedad es una de las condiciones emocionales más comunes en la actualidad, y cada vez más personas buscan entender cómo se manifiesta en su vida cotidiana.

En este contexto, especialistas en salud mental han identificado ciertos patrones de comportamiento que, aunque suelen percibirse como cualidades positivas, también pueden estar relacionados con niveles elevados de estrés y preocupación.

En este escenario, la psicóloga Ángela Fernández, quien compartió este contenido en su cuenta de TikTok, explica que “las personas con ansiedad suelen compartir rasgos de personalidad”, una idea que ha generado identificación entre muchos usuarios en redes sociales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la especialista, estos rasgos no deben interpretarse como algo negativo en sí mismos. Sin embargo, advierte que “todo está bien en su justa medida”, ya que cuando se intensifican o no se gestionan adecuadamente, pueden favorecer la aparición o el mantenimiento de la ansiedad.

Autoexigencia: cuando hacerlo ‘perfecto’ se convierte en una carga constante

Uno de los rasgos más frecuentes es la alta responsabilidad, que se traduce en autoexigencia. Según Fernández, estas personas suelen ser “muy rigurosas, disciplinadas, con unos estándares de realización muy altos”, lo que las lleva a buscar la perfección de manera constante.

Este patrón, aunque socialmente valorado, puede convertirse en una fuente de presión interna. La psicóloga advierte que esta tendencia también implica “una alta rigidez mental”, por lo que quienes la presentan necesitan aprender a ser más flexibles para reducir el impacto en su bienestar emocional.

Dificultad para poner límites: decir ‘sí’ a todo también genera desgaste emocional

El segundo rasgo es el exceso de amabilidad. Fernández explica que estas personas suelen ser “generosas, cooperativas, altruistas”, pero también les cuesta establecer límites en sus relaciones.

Esta dificultad hace que el foco esté constantemente en los demás, dejando de lado el autocuidado. Por ello, la especialista señala que es necesario “pasar a la acción y poner límites” para evitar una sobrecarga emocional que afecte la estabilidad personal.

Alta sensibilidad emocional: sentir más intensamente puede aumentar la ansiedad

El tercer rasgo es el neuroticismo, relacionado con una alta reactividad emocional. De acuerdo con la psicóloga, se trata de personas que permanecen en “un constante estado de alerta”, lo que hace que situaciones cotidianas les afecten con mayor intensidad.

PUBLICIDAD

Frente a esto, Fernández recomienda incorporar hábitos que favorezcan la calma, ya que “esa práctica continuada hará que tengan una mayor estabilidad emocional”, ayudando a reducir la tensión acumulada.

En ese sentido, la especialista concluye que la clave está en desarrollar una relación más equilibrada con uno mismo. “Intentar hablarnos con una mirada flexible y compasiva” es fundamental para evitar caer en ciclos de autoexigencia, perfeccionismo y frustración.

Reconocer estas características es un primer paso para gestionarlas de manera más consciente. Con apoyo profesional y herramientas adecuadas, es posible encontrar un equilibrio que permita aprovechar sus aspectos positivos sin que afecten la salud emocional.