Un medicamento muy usado para tratar la ansiedad y los ataques de pánico fue retirado del mercado en Estados Unidos.

Se trata de las pastillas de liberación prolongada de alprazolam, conocidas comercialmente como Xanax XR, distribuidas por la farmacéutica Viatris Inc., según reseñó Fox 8 News.

El producto no cumplió con las especificaciones de disolución, lo que significa que las pastillas podrían no liberar la cantidad adecuada del medicamento en el cuerpo con el paso del tiempo. Esto podría alterar la absorción del ingrediente activo en la sangre, provocando efectos temporales o reduciendo su efectividad.

El lote afectado corresponde a las pastillas de tres miligramos en envases de 60 unidades, fabricadas en Irlanda y con fecha de expiración del 28 de febrero de 2027.