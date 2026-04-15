Más de 350,000 frascos de vitaminas y suplementos con hierro fueron retirados del mercado en Estados Unidos debido a fallas en su empaque que podrían representar un grave peligro para menores de edad.

La medida fue anunciada el 9 de abril por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos e involucra productos fabricados por la empresa Vitaquest, distribuidos bajo marcas como Sakara, Bariatric Pal y Bari Life.

El problema no está en la composición de los productos, sino en los envases, que no cumplen con los estándares de seguridad requeridos para sustancias que contienen hierro.

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Por ley, este tipo de suplementos debe contar con tapas de seguridad a prueba de niños. Sin embargo, los productos afectados carecen de este mecanismo, lo que aumenta el riesgo de ingestión accidental.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el consumo excesivo de hierro puede ser altamente tóxico para menores, al punto de que incluso pequeñas cantidades pueden resultar mortales.

El retiro abarca aproximadamente 356,000 unidades, entre ellas:

Vitaminas prenatales

Suplementos para pacientes bariátricos

Bebidas nutricionales en polvo, incluyendo versiones dirigidas a niños

Estos productos fueron vendidos entre abril de 2023 y febrero de 2026 tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, incluyendo Amazon, con precios que oscilaban entre los $13 y $130.

La empresa indicó que el retiro se realiza de forma voluntaria como medida preventiva y aclaró que no se han reportado incidentes o lesiones relacionadas hasta el momento.

Asimismo, enfatizó que la calidad de los ingredientes no está comprometida.

Recomendaciones a consumidores

Las autoridades exhortan a quienes hayan adquirido estos productos a tomar precauciones y contactar directamente al fabricante para recibir un reemplazo del empaque o soluciones de almacenamiento seguro.

Los detalles completos, incluyendo los modelos afectados, códigos y fechas de vencimiento, están disponibles en el aviso oficial emitido por la agencia federal.