Esperar demasiado puede ser fatal. Y afanarse en creer que se trata de una enfermedad que solo afecta a “gente mayor”, también.

Estadísticas muestran una tendencia reciente de diagnósticos de cáncer de colon en edades más tempranas que las usuales. Hace varios años se aconsejaba comenzar con pruebas de detección temprana a los 50 años. Esa recomendación cambió. Aunque se ha visto un aumento a nivel global, según un estudio reciente, en Puerto Rico se ve un número de diagnóstico preocupante.

“Creo que ese es el mito más común, ‘eso no me va a pasar a mí, yo soy demasiado joven’”, expresó la gastroenteróloga Verouhska Ballester, del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR). “Estamos diagnosticando personas jóvenes, en sus 20, en sus 30. Hay que hacer un cambio de pensamiento de que estas son enfermedades de personas mayores, a hacer el cambio de que estas son enfermedades que afectan a todos. Es algo que la población tiene que aprender, que puede afectar a todos, irrespectivo de la edad”.

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Se trata de una enfermedad prevenible y altamente tratable si se descubre en sus etapas iniciales. Eso es una buena noticia. En este sentido, la doctora, quien cuenta con especialidad en cáncer gastrointestinal y genética, fue enfática en adoptar una mentalidad de someterse a pruebas para la detección temprana. “Una de 20 personas en Puerto Rico va a ser diagnosticada con cáncer colorrectal”, dijo, y alertó que “los síntomas se presentan en un estado bastante avanzado”, por lo que, si se espera “a tener síntomas y no tomamos control de nuestra salud, podríamos tener un diagnóstico avanzado”.

La colonoscopia es uno de los métodos más conocidos a nivel preventivo “y la prueba de cernimiento por excelencia”. Pero existen más alternativas dentro del proceso de vigilar un diagnóstico. Entre las no invasivas figuran la prueba inmunoquímica fecal (FIT), la prueba de ADN en heces o excreta y la prueba de sangre oculta en heces. Lo recomendable es comenzar por una consulta con su médico primario para determinar el curso de acción correcto según tu caso en particular.

El panorama en Puerto Rico

La doctora María González, investigadora de cáncer de colon del CCCUPR, también resaltó la importancia de la prevención. “A nivel mundial está cambiando la incidencia o el número de diagnóstico a temprana edad, y temprana edad se define menor de los 50 años”, dijo. De acuerdo con datos en una publicación del año pasado, “cuando se considera los casos de cáncer colorrectal a temprana edad entre 2017 al 2021, Puerto Rico es la segunda población en los Estados Unidos con mayor número de diagnóstico por cada 100 mil personas”, detalló sobre el estudio, que lo dividió en “personas no hispanas blancas, no hispanas negras, no hispanas asiáticos y no hispanas amerindios y nativos de Alaska”, detalló.

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“En Puerto Rico se recomienda que a partir de los 40 años se haga el examen de sangre oculta. Somos la región en Estados Unidos donde más temprano se recomienda esto”, reiteró con preocupación. “En Puerto Rico estamos haciendo varias investigaciones tratando de ver cuáles son esos factores que contribuyen a este aumento que se está viendo en los últimos veinte años. Estamos viendo exposiciones ambientales, viendo genéticas que predispongan, y cómo mejorar los sistemas para poder tomar en consideración el riesgo que tenga la persona”.

La doctora Ballester añadió a estas recomendaciones conocer sobre el historial familiar. “Personas con diagnóstico de familiares de primer grado, como padres, hermanos o hijos, la recomendación es empezar a los 40 años o diez años antes del diagnóstico de ese familiar. Eso influye definitivamente cuándo es que se debe comenzar el cernimiento”.

Al hablar de números, el estadístico Xavier de León, del CCCUPR, detalló que “de 40 a 64 años, en el periodo del 2019 al 2023 se diagnosticaron 3,208 casos nuevos de cáncer colorrectal” en Puerto Rico. “Por debajo de 40 años, se diagnosticaron 281 casos”.

Cuídate

Qué es el cáncer de colon

“Comienza como un crecimiento anormal que es lo que se conoce como un pólipo en el revestimiento del colon. Usualmente, esos pólipos van pasando por diferentes etapas. Se siguen diferenciando a nivel molecular, hasta que eventualmente, se desarrolla el cáncer”, describió la doctora Ballester. La importancia del cernimiento temprano, de hacer los estudios para detectar lesiones precancerosas, es la oportunidad de prevenir que estos pólipos progresen a cáncer.

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Pruebas de cernimiento

Se dividen en invasivas y no invasivas. Entre las no invasivas figuran la prueba inmunoquímica fecal (FIT), la prueba de ADN en heces o excreta y prueba de sangre oculta en heces. También, la colonoscopia virtual, que es una reconstrucción tridimensional del colon por imágenes. “Estas pruebas son mayormente diagnósticas y no necesariamente terapéutica. Esto quiere decir que si resultan positivo, se procede a una colonoscopia para detectar si hay lesión de pólipo y hacer la remoción”, especificó la doctora Ballester.

Entre las invasivas, la más conocida es la colonoscopía, que es una visualización de la mucosa del colon. La ventaja es que permite diagnosticar si hay una lesión, como un pólipo precanceroso, y se puede remover endoscópicamente al momento.

Cuándo comenzar las pruebas

Si no existe historial familiar, en Puerto Rico se recomienda comenzar con pruebas de cernimiento a los 40 años.

Si existe historial familiar, se debe empezar diez años antes de la edad del diagnóstico de ese familiar, o a los 40 años, lo que surja primero.

Para personas mayores de 75 años, la evaluación es individualizada según su estado de salud.

Señales que alertan para una evaluación médica inmediata

Sangrado rectal o presencia de sangre en las heces

Heces oscuras o negras (puede indicar sangrado digestivo)

Cambios persistentes en los hábitos intestinales (diarrea o estreñimiento)

Dolor o molestias abdominal frecuentes

Pérdida de peso sin razón aparente

Fatiga o anemia

Prevenir es tu responsabilidad

Además del compromiso con las pruebas de cernimiento, un estilo de vida saludable contribuirá a cuidarte.

Evita fumar

Procura realizar una rutina de ejercicios

Evita beber en exceso

Aumenta la ingesta de alimentos altos en antioxidantes, como frutas y vegetales

Evita el alto consumo de carnes rojas, y más aún, procesada

Limita el consumo de grasas trans

Para más información sobre el cuidado integral y el enfoque multidisciplinario del Centro Comprensivo de Cáncer, accede a www.cccupr.org, escribe a citas@cccupr.org o llama al 787-936-1477.