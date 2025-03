Beth Tsangarides, de 21 años y residente en Inglaterra, enfrenta una condición en la que su propio cuerpo reacciona de forma extrema a emociones como la risa o el llanto.

Según explicó, su piel puede inflamarse al punto de parecer “víctima de un ataque con ácido” cuando experimenta estas situaciones. A través de redes sociales, ha compartido detalles sobre su estado de salud.

Una condición sin diagnóstico claro

Desde los 15 años, Beth ha presentado síntomas que incluyen inflamaciones severas en la piel y episodios de anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo su vida.

“Lo describo como si alguien se hubiera quemado en un incendio o hubiera sufrido un ataque con ácido. Para algunas personas, eso es lo que también se siente. Mi pareja y toda mi familia bromean diciendo que soy alérgica a mí misma”, relató al Daily Mail.

Además de las reacciones en la piel, sufre alergias a diversos alimentos, hierbas y especias.

A pesar de recibir tratamientos con corticosteroides y ungüentos durante seis años, su estado no ha mejorado. Recientemente, fue hospitalizada tras sufrir una reacción severa provocada por la risa, que le dejó heridas en el rostro. Con el tiempo, su movilidad se ha reducido significativamente y su alimentación está cada vez más restringida.

En busca de respuestas médicas

Tres años después de su primer episodio, los médicos le diagnosticaron síndrome de taquicardia postural (PoTS), un trastorno poco común en el que el flujo sanguíneo al corazón es insuficiente cuando la persona está de pie.

Este síndrome suele afectar a mujeres entre 15 y 50 años y puede desencadenarse por embarazo, cirugía o un traumatismo. No tiene un tratamiento específico y puede causar síntomas como desmayos, problemas de movilidad y convulsiones, lo que le impide trabajar.

Además de estos síntomas, quienes padecen PoTS pueden experimentar visión borrosa, palpitaciones, dolor de cabeza, mareos, dificultad para respirar, pérdida de conciencia, falta de concentración y dolor en extremidades.

Por la complejidad de su caso, Beth ha sido remitida a distintos especialistas. En un vídeo publicado en Instagram, menciona que podría padecer síndrome de activación de mastocitos (MCAS), un trastorno en el que ciertas células liberan sustancias químicas de manera descontrolada, provocando reacciones alérgicas graves, anafilaxia, urticaria, hinchazón, vómitos, fatiga y fibromialgia. Sin embargo, aún necesita la evaluación de un inmunólogo para confirmar este posible diagnóstico.

Actualmente, Beth se alimenta a través de una sonda debido a las heridas constantes en su piel, lo que limita aún más su calidad de vida.

Mujer alérgica al agua cuenta su dolorosa experiencia cuando llueve: “me quiero arrancar la piel”

Existen numerosas alergias que pueden afectar a las personas, desde las más comunes como el polen y los frutos secos hasta otras menos conocidas como la reacción a ciertos olores o incluso al agua.

Chloe Ramsay, de 19 años, enfrenta una situación poco habitual, ya que sufre alergia a este líquido, además de presentar sensibilidad a más de 39 sustancias distintas.

Una reacción inesperada

Para llevar un control de sus múltiples alergias, Chloe utiliza una hoja de cálculo donde registra los elementos que pueden desencadenar síntomas adversos. En octubre de 2022, descubrió que el agua también le generaba una reacción severa.

En conversación con The Sun, relató cómo comenzó a notar el problema: “La alergia al agua apareció un día de la nada; pensé que había usado un gel de baño al que era alérgica, pero empeoró. Cada vez que me lavaba las manos me salían erupciones masivas y sentía como hormigas arrastrándose por mi piel”.

Chloe Ramsay ( El Tiempo / GDA )

Tras acudir a un especialista, recibió el diagnóstico de urticaria acuagénica, un trastorno poco frecuente que causa picazón, hinchazón y ronchas al entrar en contacto con el agua. Según información del MedPark Hospital, esta condición no tiene una cura definitiva y afecta significativamente la vida diaria de quienes la padecen.

El impacto en su vida cotidiana

Las dificultades que enfrenta Chloe se intensifican en situaciones donde el agua es inevitable, como la lluvia. En una ocasión, mientras esperaba un tren, quedó expuesta al agua y experimentó una reacción extrema. “Una vez me quedé atrapada bajo la lluvia esperando un tren y cuando entré no podía dejar de rascarme. Sentí que quería arrancarme la piel con un cuchillo. Incluso le dije a mi madre: ‘Ya no puedo hacer esto’”, expresó.

Para tratar sus síntomas, en 2024 la junta médica autorizó el uso de un medicamento inyectable de alta potencia, el cual debe aplicarse mensualmente. Aunque ha reducido la severidad de sus reacciones, no ha eliminado por completo la alergia.

“Hasta ahora nadie ha recibido esa inyección de por vida. Aparentemente soy una del tres por ciento desafortunado que no se curó completamente. Tengo mucha mala suerte. Solía enojarme bastante, pero ahora me río”, comentó.

Su piel reacciona con urticaria y sensación de ardor al contacto con el agua. ( El Tiempo / GDA )

Una lista extensa de alergias

Además del agua, Chloe ha identificado más de 39 alergias que afectan distintos aspectos de su vida.

Alergias alimentarias:

Frutos secos como avellanas, maní, almendras, nueces y castañas de Brasil.

Productos de origen vegetal como tomate, zanahoria cruda, manzana, kiwi y mango.

Frutas como arándanos, uvas, fresas, peras, duraznos y frambuesas, tanto frescas como en conserva o secas.

Carnes ahumadas y soja.

Alergias ambientales:

Polen, polvo, arena y moho.

Alergias relacionadas con animales:

Caspa y saliva de perros y gatos, además de ciertas razas específicas.

Alergias por contacto:

Sustancias como pegamento, maquillaje, productos para el cuidado de la piel y detergentes fuertes.

Pintura facial.

Alergias a picaduras de insectos:

Reacciones a todos los insectos.

Alergias a olores:

Perfumes y velas con fragancias fuertes o florales.

Ambientadores y desodorantes.

El control de sus alergias representa un desafío constante para Chloe, quien debe estar atenta a cada sustancia con la que entra en contacto para evitar reacciones adversas.