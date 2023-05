Para la Reserva del Ejército de los Estados Unidos en Puerto Rico es fundamental que sus tropas siempre tengan al día su condición física y salud mental para servir a las comunidades de la Isla en el día a día, así como en momentos de mayor necesidad.

Sin embargo, unos estudios que realizó la psicológica clínica estadounidense Lisa Miller llevó a la rama militar a tomar en cuenta un factor esencial para fomentar mejores soldados y ciudadanos de primera: la salud espiritual. Por esto, la Reserva en Puerto Rico implementó recientemente un plan piloto donde integrarán un sistema de bienestar comprensivo en su programa Build Strong and Ready Teams (BSRT), una iniciativa que tiene como misión fortalecer la salud de los soldados en todos sus rangos y sus familiares desde una perspectiva holística.

La teniente coronel Wanda Acevedo, supervisora del BSRT en Puerto Rico, explicó a Primera Hora que el proyecto Holistic Health and Fitness (H2F, por sus siglas) combinará todos los aspectos físicos y no físicos del desempeño humano que ayudará a los comandantes a mejorar los metodos que utilizan para perfeccionar la condición de sus tropas.

La capellán de la Reserva del Ejército en Puerto Rico, teniente coronel Wanda Acevedo, aspira a que el programa Holistics and Fitness ayude a los 5,000 soldados que integran esta unidad militar. ( David Villafañe Ramos )

“Queremos ver al soldado no solo físicamente preparado, preparado mentalmente, queremos darle énfasis al descanso, a la nutrición y, por primera vez, a la espiritualidad, trayendo un balance y un concepto completo de lo que es el ser humano para que nosotros, los líderes, podamos ver de frente al (soldado como) ser humano, y no simplemente un empleado o una persona que va a llevar a cabo una misión”, indicó la capellana.

El H2F, según la oficial, se encuentra bajo el Cuerpo de Capellanes del Ejército de los Estados Unidos, y su fin es auscultar a los soldados a integrar distintos aspectos de la espirtualidad, que lo definió como el conjunto de cualidades que el ser humano posee para afrontar retos y crisis en sus vidas. Entre los ejercicios a considerar se encuentra la meditación, la consejería familiar, terapias de autoreflexión, así como la oración para aquellos militares creyentes.

El sistema de bienestar se basa en los hallazgos que obtuvo la también escritora de “The Awakened Brain: The New Science of Spirituality”, donde expuso que la conexión saludable del ser humano con ese conjunto de principios podía reducir dramáticamente los índices de pensamientos suicidas, depresión severa y otras conductas de alto riesgo.

“La espiritualidad es la conexión que el ser humano tiene unos con otros y con algo más grande que nosotros. En algunas tradiciones es Dios, en otras tradiciones es un poder supremo y en otras es más bien una fuerza. En fin, es algo más grande que nosotros que nos puede traer fortaleza en los momentos más críticos”, abundó Acevedo, quien enfatizó que uno de los recursos a utilizarse en estos esfuerzos será el testimonio de militares que han logrado superar situaciones difíciles durante sus años de servicio.

Entre ellos, el Cuerpo de Capellanes contará con la ayuda de Carlos Evans, un sargento retirado de la Marina de los Estados Unidos que en el año 2010 perdió sus dos piernas y su mano izquierda tras pisar una bomba casera en una misión que llevó a cabo en Afganistán y que superó su trauma tras fortalecer su espiritualidad, la unión con su familia y su autoestima.

Carlos Evans, veterano de la Marina de los Estados Unidos, exhortó a los reservistas a aprovechar el nuevo programa de bienestar espiritual al asegurar que la iniciativa cuenta con herramientas que él hubiera deseado tener hace más de 10 años, mientras superaba el trauma de perder las piernas y su mano izquierda. ( David Villafañe Ramos )

“Cuando me levanté en el hospital Walter Reed, en Maryland, la primera persona que vi fue a mi esposa, Rosemary, luego vi a los terapistas, doctores y hasta mi pastor”, expresó Evans a este medio.

En una instancia, el veterano sostuvo que la pérdida de sus extremidades, hasta cierto punto, lo llevó a un estado de depresión crítico, enfrentar una etapa de uso problemático de sustancias y hasta considerar el suicidio.

Con el apoyo de su esposa, Rosemary, y su fortalecimiento esperitual, Carlos Evans pudo superar el reto de perder sus piernas y mano izquierda tras pisar una bomba casera en Afganistán durante una misión que dirigía en 2010. ( Suministrada )

No obstante, el exmilitar enfatizó que la presencia de profesionales de la salud mental, la intervención de especialistas de salud física, su fe y el amor de su familia fueron pertinentes para reconocerse como un ser humano pleno.

“Mi esposa y mi familia, ellos me ven a mí, que estoy viviendo una crisis porque yo me quería quitar la vida, estaba adicto a los narcóticos, estaba depresivo, yo estoy enfrentando todo eso. Pero ella me empezó a ver a mí y confirmar que yo no estaba incompleto, que yo estaba completo. Ella vio un propósito en mí cuando yo no lo veía. Al ver que eso es espiritualidad, ver que yo puedo continuar viviendo mi vida y que tengo propósito, pues sí puedo ser un buen padre, sí puedo ser un buen esposo, sí puedo servir a mi comunidad”, sostuvo.

“Hoy estoy tocando más personas con una mano que cuando tenía dos. Sí, puedo ser un ejemplo para mis vecinos, para mis hermanos, para mi familia, para otros soldado y marines que están viviendo experiencias similares a la mía. Puedo enseñarles que hay esperanza, a ver que las crisis que vienen a nuestras vidas nosotros tenemos la fortaleza y ese poder, que es más fuerte que el nuestro, nos da la capacidad para llevarla y los redefine a ir más allá. Eso es lo que me despierta todos los días”, manifestó, a la vez que reiteró que hubiera querido tener el privilegio de tener acceso a este sistema diez años atrás.

H2F tuvo su introducción formal el pasado jueves durante un encuentro que coordinó el Cuerpo de Capellanes de la Reserva del Ejército en Puerto Rico que tuvo como fin promover la rutina de vida que se validó en 6,000 soldados de las Fuerzas Armadas. Durante la actividad, tanto Evans, como otros integrantes de la Capellanía llevaron a cabo talleres recreativos para ayudar a su matrícula a conectar mejor con su ser interior.

Reservistas tuvieron la oportunidad de participar en talleres que ayudaran a conectar mejor con su ser interior, como la pintura y la música. ( Suministrada )

“Ya teníamos todos esos programas desde el 2008, pero ahora queremos reunificarlos, queremos que ahora nuestros líderes los vean a través de un solo lente, donde la espiritualidad realmente es el centro, porque es la que lleva esa motivación, esa fuerza interna del ser humano”, indicó la teniente coronel.

“Esperemos que este proyecto tenga un impacto positivo en nuestros 5,000 soldados, multiplicar el efecto de llevar este concepto holístico a su familia, y que entonces lo pueden extender a sus familias extendidas. Nuestra esperanza es que esto tenga un efecto multiplicador en nuestra sociedad, que tanto lo necesita”, apuntaló.