La avena es considerada un súper alimento por las propiedades que posee y los beneficios que aporta al organismo. El alto contenido de fibras, proteínas, vitaminas y grasas insaturadas hace de ella un alimento recomendable. Sin embargo, como con cualquier alimento, el consumo diario de avena tiene sus pros y contras que vale la pena considerar.

La avena, un cereal muy nutritivo

La avena es un tipo de cereal integral cultivado por su semilla comestible. Esta se consume desde la antigüedad y hoy en día se produce, sobre todo, en América y el norte de Europa. Como sucede con gran parte de los granos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) destaca su aporte de carbohidratos. Por este motivo, se considera un alimento energético.

Asimismo, Medical News Today señala que la avena es un alimento rico en antioxidantes, proteínas y especialmente, en fibra. Esta última contribuye al proceso digestivo, proporcionando un impulso positivo para la salud intestinal. Cabe señalar que no todas las variedades de avena son iguales.

Las avenas instantáneas, de rápida cocción, a menudo contienen altas cantidades de azúcar agregada para mejorar el sabor. El exceso de azúcar se asocia con problemas cardiovasculares, aumento de peso e inflamación, según la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Además, Healthline, manifiesta que la forma más intacta de la avena es la que se presenta en granos completos, pese a ello y debido a que toma bastante tiempo en coserse, la mayoría de las personas prefieren la que está laminada, triturada o molida.

¿Avena todos los días? Pros y contras:

Aunque no es uno de los cereales con más consumo a nivel mundial, en los últimos años se ha hecho más habitual en la dieta de muchas personas. Esto ha sido gracias al conocimiento acerca de su aporte nutritivo y sus posibles beneficios para la salud.

Reducción del colesterol

La fibra soluble en la avena puede contribuir a la reducción del colesterol malo (LDL), aunque se necesitan más estudios para confirmar este beneficio. “Una taza de avena ofrece alrededor de 8 gramos de fibra y es principalmente fibra soluble, que es el tipo de fibra que se ha demostrado para reducir el colesterol LDL (malo) y azúcar en la sangre”, explicó la especialista Brenda Braslow a Eat this, not that.

Control de peso

La avena puede ayudar a mantener la saciedad, por ende, contribuye al control del peso. “La avena ayuda a mantener el buen funcionamiento del sistema digestivo y la fibra también es estupenda para mantenerte satisfecho durante más tiempo, por lo tanto, puede ayudar a controlar y perder peso”, agregó Braslow.

Alivia malestares estomacales

Estudios sugieren que un consumo moderado de avena podría aliviar problemas estomacales como la constipación.

Aumento de peso

Consumir grandes cantidades de avena, especialmente con ingredientes añadidos como azúcares, puede contribuir al aumento de peso.

Efectos secundarios del consumo excesivo:

Además del aumento de peso, de acuerdo con Eat this, not that, estos son algunos de los efectos secundarios que surgen de comer avena excesivamente:

Aumento del azúcar en la sangre.

El exceso de fibra causa posible inflamación.

Puede suprimir el hambre, afectando la ingesta de otros nutrientes esenciales.

¿Cuánta avena es demasiada?:

Aunque no hay una recomendación oficial, la moderación es clave. Comer menos de una taza y media de avena cocida al día podría ofrecer beneficios sin exponerse a posibles efectos secundarios, asegura la nutrióloga Andrea Dunn explicó a Cleveland Clinic. Como en cualquier aspecto de la alimentación, la clave radica en el equilibrio y la variedad.