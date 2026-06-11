Para los boricuas, el sonido de las fichas golpeando la mesa de dominó en las fiestas familiares o en la playa con amistades –y que de momento alguien grite ¡capicú!– forma parte de la banda sonora cotidiana del archipiélago.

Sin embargo, este legendario juego es mucho más que un pasatiempo dominguero, pues ofrece beneficios para la salud de quienes lo practican.

“Con el dominó, le estás dando todo el tiempo ejercicio a la mente”, puntualizó el presidente de la Federación Nacional de Dominó de Puerto Rico, William Torrellas Díaz.

“En niños y jóvenes, el dominó ayuda a controlar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Y a los adultos mayores los ayuda con la terrible enfermedad de Alzhéimer, no la quita, pero la retrasa”, agregó.

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De hecho, por ley , es un deporte nacional en Puerto Rico desde 2010.

Un aspecto interesante es su estrecha relación con las matemáticas. Cada partida exige que los jugadores realicen cálculos mentales y analicen probabilidades antes de tomar una decisión.

Por ejemplo, una de las situaciones que mejor ilustra ese ejercicio mental es el llamado tranque, momento en que se agotan las posibles jugadas sobre la mesa. Pero antes de provocarlo, el competidor debe sumar, restar y dividir para calcular sus posibilidades de ganar si “tranca” el juego.

“La estrategia es esencial”, destacó el líder federativo. Pues la única seña permitida en una partida competitiva es la “pensada”, el tiempo que tarda un jugador en colocar la ficha sobre el tablero.

Entonces, los atletas deben interpretar esa pausa y tomar decisiones bajo presión, sin perder la concentración, respetando las reglas y a sus contrincantes.

“Tienes que saber controlar las emociones y distraer la mente”, explicó Torrellas Díaz.

Esa combinación entre sencillez y complejidad es, quizás, parte del atractivo de este deporte, que sigue vigente porque crea y fortalece conexiones.

“El dominó une a las familias puertorriqueñas, es nuestra cultura”, apuntó. “Y es el único deporte que lo practican desde niños hasta adultos mayores en todos lados”.

El dominó se apodera de Plaza Del Caribe

En el marco de la celebración del Día de los Padres, Plaza Del Caribe, en Ponce, se convertirá en el epicentro de este deporte con la exhibición “Celebrando a papá ficha a ficha”, que se extenderá del 15 al 24 de junio.

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El evento cumbre será el día 19, con la primera edición de la Copa Plaza Del Caribe, un torneo de dominó gratuito abierto a todo público y avalado por la Federación.

Para Susana Santiago, directora de Mercadeo del centro comercial, la actividad busca reconocer a los padres y, al mismo tiempo, resaltar este tradicional juego tan arraigado en el tejido social puertorriqueño.

“Tradicionalmente, los domingos, de alguna manera, terminamos jugando dominó”, resaltó la ejecutiva.

Los participantes competirán de forma individual bajo el sistema suizo, diseñado para garantizar igualdad de condiciones. La inscripción será de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el atrio central.

Para los primeros diez en el ránking, se repartirán $1,500 en tarjetas de regalo.

Además, la exhibición contará con paneles informativos sobre la historia y variaciones del dominó, venta de mesas artesanales y obras de arte inspiradas en este deporte, creadas por los ponceños Javier Enrique Rivera y Fulgen Sabatier.

Asimismo, ofrecerán talleres para pintar cajas de dominó, el 18 y 20 de junio, con registro previo en la web de Plaza Del Caribe .

Uno de los momentos más emotivos será durante la apertura oficial, el día 18 a la 1:00 p.m., con un desfile de moda protagonizado por cinco padres sobrevivientes de cáncer.

“El dominó es un ente que une generaciones”, sostuvo Santiago. “Es una convocatoria para que las familias se unan y celebren juntas”.