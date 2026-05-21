Para quienes viven con psoriasis, los cambios de estación pueden convertirse en un factor que influye en el comportamiento de la piel. Aunque cada paciente responde de forma distinta, tanto el calor intenso como el frío pueden tanto aliviar como agravar la psoriasis provocando irritación, resequedad o brotes.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica y no transmisible, con manifestaciones en la piel que provocan la aparición de lesiones de diferentes tamaños. Estas lesiones aparecen sobre todo en codos, rodillas y cuero cabelludo, enrojecidas y recubiertas de escamas blancas que pueden desaparecer y volver a aparecer en los mismos sitios del cuerpo o en otros.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera esta enfermedad como grave e incapacitante en la mayoría de los casos. Los pacientes con psoriasis tienen una mayor probabilidad de padecer obesidad, inflamación intestinal y síndrome metabólico en comparación con la población general.

Durante los meses de calor que se avecinan, muchas personas notan cambios en la piel. El sudor, la fricción provocada por la ropa y la permanencia prolongada bajo altas temperaturas pueden irritar las áreas afectadas. En algunos pacientes, la exposición moderada al sol puede ayudar a aliviar síntomas, pero la exposición excesiva puede provocar quemaduras e inflamación, lo que puede empeorar el cuadro. La deshidratación también puede afectar la capacidad de la piel para mantenerse protegida.

En épocas de frío ocurre algo distinto. La humedad ambiental suele disminuir y la calefacción en interiores reseca aún más el ambiente. Esto puede provocar pérdida de humedad en la piel, sensación de tirantez, aumento de la descamación y picor. Las duchas muy calientes, frecuentes en temporadas frías, también pueden remover los aceites naturales que ayudan a mantener la piel hidratada.

Los síntomas de la psoriasis pueden variar de persona a persona. Algunas experimentan molestias leves, mientras que otras enfrentan efectos debilitantes. ( Shutterstock )

Consejos para el cuidado de la piel

Frente a estos cambios, mantener una rutina de cuidado constante puede marcar una diferencia importante. Los especialistas suelen recomendar aplicar humectantes de manera regular, especialmente después del baño, cuando la piel todavía conserva parte de su humedad natural. Puede ayudar elegir cremas hidratantes espesas y sin fragancia. Además, se recomienda evitar jabones agresivos y preferir duchas tibias en lugar de muy calientes. Beber suficiente agua durante el día también contribuye a mantener la piel hidratada. Es importante aplicar protector solar todos los días, incluso en invierno, y utilizar productos específicos para labios y manos.

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La ropa también influye en la salud de la piel. En días de calor, conviene optar por telas ligeras y transpirables que reduzcan el roce y permitan la evaporación del sudor. Asimismo, se recomienda evitar la ropa ajustada y los materiales sintéticos, ya que pueden aumentar la sudoración y la fricción. Lo ideal es utilizar prendas de colores claros que ayuden a reflejar el calor. Durante el frío, usar capas suaves puede ayudar a proteger la piel del aire seco y de los cambios bruscos de temperatura.

Otro aspecto importante es observar cómo responde la piel en cada temporada. No todas las personas con psoriasis reaccionan igual. Algunas pueden notar mejoría con mayor exposición solar moderada, mientras otras pueden presentar irritación con el calor. Identificar patrones personales, como mayor picor en ambientes con aire acondicionado o aumento de resequedad en invierno, puede ayudar a anticipar ajustes en la rutina diaria.

Si aparecen brotes persistentes, lesiones más inflamadas o síntomas que interfieren con el descanso y las actividades diarias, conviene consultar con un dermatólogo. En algunos casos puede ser necesario ajustar tratamientos o revisar medidas de acuerdo con la estación del año.

Evento educativo gratuito en Cabo Rojo

Como parte de los esfuerzos de orientación y apoyo a la comunidad que vive con Psoriasis, la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP) celebrará una asamblea educativa para pacientes en el sábado, 6 de junio en el Museo de los Próceres localizado en la carretera 312, Km.0.4 interior en el municipio de Cabo Rojo- Este evento es gratuito.

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La jornada comenzará con registro a las 8:30 a.m. y las actividades educativas darán inicio a las 9:00 a.m. El programa contará con la participación del dermatólogo Rogelio Mercado quien compartirá información sobre la enfermedad psoriásica, incluyendo recomendaciones y tratamientos para el manejo de la condición, la reumatóloga Lee Shum y la licenciada Lorna Peña, quien abordará el impacto de la salud mental en quienes viven con psoriasis. Luego de los talleres educativos, los pacientes celebrarán su asamblea anual, un espacio de encuentro, orientación e intercambio de experiencias.

Para registrarse en el evento puede enviar un mensaje de texto al 787-376-7604 o al correo electrónico psoriasispr@gmail.com. Para más información pueden acceder a la página de APAPP en Facebook, Instagram y X por APAPPsoriasis.