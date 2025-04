La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos favoritos de las personas, ya que ofrece una manera conveniente, rápida y sencilla de cocinar los alimentos.

Particularmente, se ha destacado por usar menos aceite que las sartenes y hornos convencionales para la preparación de platillos. De esta forma, los alimentos absorben menos grasas y pueden tener un contenido calórico menor.

No obstante, que los platos sean cocinados en la air fryer no los hace más sanos. En un video publicado en sus redes sociales, el nutricionista Luis Zamora reveló que este aparato no hace milagros y depende de los ingredientes con los que trabaje y otros factores.

“Si la comparas con freír, pues sí es más saludable, porque estamos hablando con la air fryer y la freidora de toda la vida con aceite son cosas totalmente diferentes. Cuando freímos, incorporamos cierta cantidad de aceite y de calorías al alimento“, explicó.

Por el contrario, cuando prepara alimentos en la freidora de aire no se agregan esas calorías. “Pero ojo, no es mágica”, advirtió el nutricionista sobre el uso de este aparato.

Zamora indicó que si usted opta por cocinar unos ‘nuggets’ de pollo en la air fryer para no freírlos convencionalmente, no dejan de ser alimentos ultraprocesados. Por lo tanto, este electrodoméstico no hace que las comidas sean más sanas.

“Parece que todo lo que metes en la air fryer es sano y no, también depende de lo que metas dentro”, aclaró el nutricionista.

Los errores más comunes al usar la freidora de aire

Resulta importante usar adecuadamente este aparato electrónico, tanto por temas de seguridad como para que los alimentos queden bien cocinados.

Al respecto, la revista especializada en cuestiones del hogar ‘Better Homes and Gardens’ compartió cómo evitar los errores más comunes al usar la freidora de aire: