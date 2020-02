Llegó la hora de prepararnos para la temporada de influenza. Es momento de comenzar a tomar las previsiones antes del periodo pico de la misma. La mejor herramienta contra la enfermedad es la información, así que presta atención que aquí te orientamos. No dudes en consultar a tu médico o farmacéutico para conocer más y prepararte mejor.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la influenza es una enfermedad respiratoria viral de carácter leve a grave. Es altamente contagiosa y hay personas, como adultos mayores, niños pequeños y quienes tienen ciertas afecciones de salud, que corren un alto riesgo de presentar complicaciones graves que podrían requerir hospitalización.

Existen cuatro tipos de virus de la influenza: A, B, C y D. Los virus A y B causan epidemias estacionales en seres humanos durante casi todos los inviernos en los Estados Unidos. En Puerto Rico, la temporada pico inicia un poco después de los meses de invierno y se extiende hasta mayo. Las infecciones de influenza tipo C generalmente causan una enfermedad respiratoria leve y no se cree que puedan desencadenar epidemias. Mientras, los virus D afectan principalmente al ganado y no se cree que puedan causar infecciones o enfermedades en los seres humanos.

El CDC recomienda que cada año se tome la vacuna, que contiene proteínas purificadas e inactivadas de las tres cepas que se considera que serán más comunes en la siguiente temporada: dos subtipos del virus A de la gripe y uno del virus B.

La mayoría de las personas que contrae la influenza se recuperará en un periodo que va desde unos pocos días hasta menos de dos semanas, pero algunas personas desarrollan complicaciones.

La única y mejor forma de prevenir la influenza estacional es vacunarse todos los años, pero los hábitos saludables como cubrirse la boca al toser y lavarse las manos pueden ayudar a detener la proliferación de gérmenes y prevenir enfermedades respiratorias como la influenza. Además existen los medicamentos antivirales contra la influenza que se pueden usar para tratar y prevenir la condición.

Síntomas de la condición

La influenza es diferente al resfriado. Por lo general, comienza de repente y presenta algunos o todos estos síntomas:

-fiebre (o sensación)

-escalofríos

-tos

-dolor de garganta

-secreción o congestión nasal

-dolores musculares o corporales

-dolores de cabeza

-cansancio

-vómitos (más común en niños)

-diarrea (más común en niños)

Hábitos saludables

-Evita el contacto cercano con personas que estén enfermas.

-Si estás enfermo mantén distancia con otros.

-Guarda reposo en tu hogar.

-Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar.

-Lávate las manos.

-Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.

-Limpia y desinfecta las superficies de contacto más comunes.