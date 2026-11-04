Conocer los niveles de glucosa y de presión arterial, aprender a alimentarse mejor y descubrir que bailar también ayuda a cuidar la salud son algunas de las oportunidades que tendrá la comunidad este jueves, 5 de noviembre, durante la Feria de Concienciación sobre la Diabetes del Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey.

La actividad será gratuita y abierta al público general, en el horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., en la entrada principal del hospital.

Los asistentes podrán realizarse pruebas de glucosa, tomarse la presión arterial y visitar mesas educativas atendidas por profesionales de la salud e integrantes de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED), así como de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes (APD), entre otras organizaciones, que ofrecerán orientación sobre los factores de riesgo, la prevención de la diabetes tipo 2 y el manejo adecuado de esta condición.

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Además, instructores del Departamento de Recreación y Deportes ofrecerán una clase de salsa a las 10:00 a.m. en la terraza del hospital para demostrar que el ejercicio puede incorporarse a la vida cotidiana de manera sencilla, divertida y accesible.

Maribel González Ortiz, gerente del Departamento de Nutrición del Hospital Auxilio Mutuo, destacó la importancia de reforzar el mensaje de que alimentarse mejor y mantenerse activo puede marcar la diferencia en la prevención y el manejo de la diabetes.

“No se trata de dejar de comer lo que nos gusta, ni de convertirnos en atletas de un día para otro. Se trata de aprender a seleccionar mejor nuestros alimentos, conocer las porciones, mantenernos activos y prestar atención a nuestros indicadores de salud. Queremos demostrar que prevenir la diabetes tipo 2 y manejar adecuadamente esta condición puede comenzar con cambios sencillos, sostenibles y adaptados a nuestra realidad”, señaló González Ortiz.

La directora ejecutiva de la APD, Brenda Padilla Pérez, por su parte, resaltó la importancia de que cada persona conozca sus indicadores de salud y comprenda su relación con la prevención de complicaciones.

“En la Asociación Puertorriqueña de Diabetes apostamos a una mejor salud cardiometabólica para nuestra gente. Queremos que las personas conozcan sus números de glucosa, colesterol y presión arterial, y que comprendan cómo estos se relacionan con la diabetes y la salud del corazón. Esta feria nos permite acercar orientación y herramientas para actuar a tiempo, adoptar hábitos saludables y prevenir complicaciones. Quienes viven con diabetes cuentan con nuestro apoyo para manejar su condición y vivir plenamente”, expresó Padilla Pérez.

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Por su parte, la Dra. Melba Feliciano Emmanuelli, presidenta de SPED, destacó la importancia de unir esfuerzos para promover la prevención y la detección temprana de esta condición. “La diabetes representa un importante desafío de salud pública en Puerto Rico y a nivel mundial. Muchas personas pueden presentar factores de riesgo sin conocerlos, por lo que es fundamental identificar a tiempo las alteraciones en los niveles de glucosa y adoptar hábitos saludables”, dijo.

Asimismo, resaltó que “desde SPED promovemos que la educación y la prevención trasciendan las oficinas médicas, porque actuar temprano puede ayudar a evitar complicaciones que afectan el corazón, los riñones, la visión y la calidad de vida”.

Como parte de las actividades de concienciación, el hospital Auxilio Mutuo iluminará su fachada de azul a las 6:30 p.m., en un acto simbólico de solidaridad con las personas que viven con diabetes y sus familias.

La invitación es a toda la comunidad. No es necesario tener un diagnóstico de diabetes para participar.

La feria representa una oportunidad para conocer nuestros indicadores de salud, aclarar dudas con especialistas y descubrir que pequeños cambios en la alimentación y el movimiento pueden contribuir a una vida más saludable.