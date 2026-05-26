Controlar la diabetes es también cuidar a tu bebé
La mayoría de las mujeres con diabetes pueden tener un embarazo saludable, pero es importante que mantengan un control estricto de su azúcar
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La diabetes durante el embarazo es una situación cada vez más común y, con el manejo adecuado, las futuras mamás pueden vivir una gestación saludable y dar a luz a niños sanos.
Tipos de diabetes que pueden afectar el embarazo
- Diabetes preexistente tipo 1 o tipo 2: Conlleva un mayor riesgo para la madre y para el desarrollo del feto si no se controla adecuadamente.
- Diabetes gestacional: Aparece por primera vez durante el embarazo y suele resolverse tras el parto, aunque incrementa el riesgo de diabetes en el futuro y puede implicar complicaciones si no se controla. Para diagnosticar diabetes gestacional, usualmente se hace la prueba de glucosa a las 24 a 28 semanas de gestación, o más temprano si está a mayor riesgo.
Complicaciones que pueden ocurrir si no se lleva un control estricto de los niveles de azúcar en sangre
- En la madre: Los niveles de glucosa fuera de rango pueden provocar infecciones, presión arterial alta o preeclampsia, y puede empeorar las complicaciones en los riñones y de los ojos asociadas a su diabetes.
- En el bebé:
- Si ocurre temprano en el embarazo, puede causar pérdida del bebé o parto prematuro o que nazca con malformaciones al nacer, por ejemplo, defectos en el corazón o la espina dorsal, o desarrollar dificultad respiratoria al nacer.
- Más tarde en el embarazo, si no se controla bien la glucosa, el bebé puede crecer exageradamente y provocar un parto difícil, muchas veces requiriendo alumbramiento por cesárea.
- Problemas durante el parto y posparto: Un control adecuado reduce la necesidad de intervenciones y favorece una recuperación más rápida
Evaluaciones importantes durante el embarazo
- Monitoreo de glucosa: Verificar los niveles de glucosa en ayunas y una a dos horas después de las comidas. Tu médico te indicará las metas específicas de glucosa.
- Pruebas de laboratorio: hemoglobina A1c en algunos casos, pruebas de función renal, presencia de proteínas en orina, y sonogramas para vigilar el crecimiento fetal.
- Evaluaciones obstétricas: seguimientos periódicos, evaluación de la placenta y bienestar fetal mediante sonografías y monitoreo cardíaco fetal, cuando sea necesario.
Metas generales de glucosa en el embarazo
- Durante el embarazo, la madre tiene que tener un control más estricto con niveles de glucosa más bajos que antes de quedar embarazada.
- Glucosa en ayunas: aproximadamente entre 60 y 95 mg/dl.
- 1 hora después de las comidas: frecuentemente menos de 140 mg/dL.
- 2 horas después de las comidas: a veces menos de 120 a 125 mg/dl.
- Estas metas deben ser personalizadas por tu endocrinólogo o ginecólogo, ya que cada embarazo es único.
Tratamientos y estrategias de manejo
- Alimentación: dieta equilibrada, control de carbohidratos y distribución de comidas a lo largo del día. Un nutricionista especializado en diabetes puede ayudarte a planificar menús apropiados.
- Actividad física: caminar, natación suave o ejercicios recomendados por tu médico de acuerdo con el estado de gestación.
- Medicamentos: En ocasiones, realizar modificaciones en la dieta es suficiente para controlar la diabetes gestacional, pero, muchas veces, requerirá insulina o, en algunos casos, medicamentos orales, según el tipo de diabetes y el desarrollo del embarazo. Si utilizabas pastillas para la diabetes antes del embarazo, probablemente haya que eliminar algunas que no son seguras en el embarazo. Nunca ajustes la dosis sin consultar con tu médico.
Prevención
- Mantén un estilo de vida saludable antes y durante el embarazo, especialmente si, previo a la gestación, tienes diagnóstico de diabetes o si tienes factores de riesgo alto para desarrollarla.
- Mantén un peso adecuado y controla la ganancia de peso durante la gestación.
- Sigue una dieta balanceada con alto contenido de fibra (como vegetales y granos integrales) y baja en carbohidratos refinados (como arroz blanco, pastas, bebidas azucaradas, repostería).
- Realiza actividad física regular, al menos 30 minutos al día (caminar, nadar, bicicleta).
- Si la mujer que vive con diabetes está planificando un embarazo, se recomienda que su hemoglobina A1c esté en menos de 6.5 %, idealmente, antes de intentar quedar embarazada.
La autora es endocrinóloga.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.