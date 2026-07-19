Una persona murió en Nueva York tras contraer la bacteria Legionella, anunciaron el viernes los servicios de salud locales en un comunicado.

El Departamento de Salud de la ciudad precisó que hasta el momento se han confirmado 67 casos en el barrio del Upper East Side y que 12 personas están hospitalizadas.

El número de casos duplicó su tamaño en comparación con la semana pasada, por lo que los equipos sanitarios ordenaron la limpieza y desinfección de 76 edificios, entre ellos el famoso Museo Metropolitano de Arte (Met), luego de que las muestras de agua dieran positivo a la bacteria responsable de esta enfermedad.

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Según el sitio web oficial de la ciudad, los primeros contagios se identificaron en los barrios de Carnegie Hill y Yorkville, que abarcan los códigos postales 10028, 10128 y 10075. Las cifras oficiales muestran que los diagnósticos alcanzaron su punto máximo el 6 y 7 de julio, cuando se registraron 11 y 10 diagnósticos, respectivamente.

¿Qué es la legionelosis y cómo se contrae?

La legionelosis o enfermedad del legionario es una infección pulmonar grave causada por la bacteria Legionella.

El contagio puede producirse a través del agua contaminada o al inhalar microgotas en el aire. La enfermedad no se transmite de persona a persona.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la enfermedad puede tratarse con antibióticos, aunque alrededor del 10% de los casos pueden resultar mortales, especialmente entre adultos mayores, o personas con enfermedades crónicas.

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York llamó a quienes presenten síntomas gripales, como fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos, a buscar atención médica.

La enfermedad debe su nombre a los primeros casos conocidos, registrados en 1976 en un hotel de Filadelfia donde la asociación de veteranos de la American Legion celebraba una conferencia. En aquella ocasión murieron 34 personas.