NUEVA YORK. Un brote de legionelosis que ha enfermado a decenas de personas en la ciudad de Nueva York se cobró su primera víctima mortal, informaron el viernes las autoridades sanitarias.

Las autoridades no proporcionaron información adicional sobre la identidad, la edad ni los detalles de cuándo y cómo contrajo la enfermedad.

Los investigadores aún intentan determinar el origen del brote en el este del Alto Manhattan, que ha infectado al menos a 67 personas y hospitalizado a decenas, según datos del Departamento de Salud de la ciudad. Gran parte de la investigación se ha centrado en los sistemas de aire acondicionado ubicados en la parte superior de muchos edificios grandes, que pueden liberar vapor de agua portador de la bacteria.

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La legionelosis, una forma de neumonía, es tratable, pero causa la muerte de aproximadamente el 10% de los pacientes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El año pasado, siete personas murieron y más de 100 enfermaron durante un brote en el barrio de Harlem, en Nueva York.

Las autoridades municipales comenzaron a rastrear el brote actual el 2 de julio, luego de que dos personas se infectaran en la zona.

La ciudad informó que las pruebas han identificado bacterias Legionella, vivas o muertas (los microorganismos que causan la enfermedad), en las torres de refrigeración de más de 75 edificios del lado este del Alto Manhattan. Entre ellos se incluyen importantes museos, escuelas privadas y lujosos edificios de apartamentos.

Aún no está claro cuál de estos edificios, si alguno, contribuyó al brote, pero se ordenó a todos los edificios limpiar, vaciar y desinfectar las torres de refrigeración. Estos dispositivos se utilizan a veces para refrigerar grandes edificios.

Las bacterias Legionella crecen en agua caliente y pueden propagarse en torres de refrigeración, jacuzzis y duchas. En muchos casos, las personas contraen la enfermedad al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada. La legionelosis no se transmite de persona a persona.