Este 5 de octubre se conoció que distintos hospitales de Irkutsk, región de Siberia (Rusia), se encuentran en cuarentena ante la sospecha de casos de peste pulmonar, informó el canal independiente Liudi Baikala (Gente del Baikal).

“En este momento la redacción no puede confirmar que todos los hospitales de Irkutsk estén cerrados. Se han implementado estrictas restricciones en las áreas de hospitalización de los centros en cuarentena. Los pacientes no pueden ver a sus familiares y las visitas están prohibidas”, indicó el medio.

Tras conocerse estos reportes, la Comisión Europea sigue “muy de cerca” la situación y mantiene contacto con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que su país también hace seguimiento a esta patología, aunque consideró que esta “no es motivo de alarma”.

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Ante este panorama, surgen dudas entre los ciudadanos sobre qué es esta enfermedad, cómo se contagia y cuál es su tratamiento.

¿Qué es la peste pulmonar

La peste pulmonar, también conocida como peste neumónica, es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis, que puede afectar tanto a animales como a seres humanos.

De acuerdo con información publicada por la Clínica Universidad de Navarra a través de su página web, “se distingue de las otras dos formas —bubónica y septicémica— por la localización de la infección en el tejido pulmonar y, sobre todo, por su capacidad de transmisión interhumana a través de gotículas respiratorias”.

Agrega: “Esta propiedad la convierte en la forma epidemiológicamente más peligrosa: es la única que permite una cadena de transmisión exclusivamente humana, sin necesidad de vector artrópodo ni de contacto con animales”.

El término “neumónica” tiene su origen en el griego πνεύμων (pneúmωn), que significa pulmón, y está relacionado etimológicamente con πνεῦμα (pneûma), que quiere decir “aire” o “soplo”.

Síntomas de la peste pulmonar

De acuerdo con información publicada por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos en su página web, los primeros síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza y sensación de debilidad.

Posteriormente, se desarrolla con rapidez un cuadro de pulmonía acompañado de dificultad para respirar. Esta afección puede agravarse en un periodo de entre dos y cuatro días, hasta ocasionar insuficiencia respiratoria y shock. Si el paciente no recibe atención médica de manera oportuna, podría morir.

¿Cómo se contagia la peste pulmonar?

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La peste pulmonar aparece cuando la bacteria Yersinia pestis es inhalada. La transmisión puede producirse de una persona a otra mediante las partículas que expulsa una persona infectada al toser o estornudar, de acuerdo con información publicada en la página web del Departamento de Salud del Estado de Washington, en Estados Unidos.

Debido a que el microorganismo entra al cuerpo a través de la inhalación, la enfermedad también puede transmitirse de forma intencional mediante un aerosol que contenga la bacteria.

Según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el tratamiento temprano de la peste pulmonar es fundamental. Para disminuir el riesgo de muerte, deben administrarse antibióticos dentro de las primeras 24 horas después de que aparezcan los síntomas iniciales.

“La estreptomicina, gentamicina, tetraciclina y el cloramfenicol son antibióticos eficaces en el tratamiento contra la peste pulmonar”, detalla una publicación de esta agencia federal de salud pública.

Añade: “El tratamiento a base de antibióticos durante 7 días protegerá a las personas que han estado en contacto directo y cercano con pacientes infectados. El uso de una máscara quirúrgica bien ajustada también protege contra la infección”.

Existe una vacuna contra esta enfermedad, pero la Organización Mundial de la Salud no recomienda su aplicación de forma general, “excepto para grupos de alto riesgo”, como el personal de laboratorio expuesto constantemente al riesgo de contaminación y los profesionales sanitarios.

Esto es lo que se conoce sobre la situación en Siberia, Rusia

Según el portal independiente Meduza, la semana pasada murió una joven de 28 años —empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente— en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

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Rospotrebnadzor, el servicio ruso de protección a los consumidores, que no mencionó en momento alguno un posible contagio de peste, aseveró que el diagnóstico fue una “neumonía de etiología no establecida”.

El Kremlin llamó este lunes 5 de octubre a la calma y a fiarse exclusivamente de las informaciones del servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, tras la alerta emitida este domingo por la Casa Blanca sobre un posible brote de peste pulmonar en la región siberiana rusa de Irkutsk.

“La principal estructura que tiene capacidad de decisión en esta rama es Rospotrebnadzor. Y es preciso orientarse por la declaración oficial de Rospotrepnadzor y no hacer caso a los rumores y elucubraciones”, señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que en esta entidad “trabajan profesionales de alto nivel; atendamos sus declaraciones oficiales”.