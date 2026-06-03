Falta de aire, dolor en el pecho y mareos son algunos de los síntomas de una embolia pulmonar, la emergencia de salud que sufrió el presentador de Puerto Rico Gana, Alex DJ, y por la que tuvo que ser hospitalizado recientemente.

16 Fotos El comunicador y presentador de "Puerto Rico ¡Gana!" anima el prograa desde el 2019.

¿Qué es una embolia pulmonar? Es una afección médica grave que en ocasiones puede ser mortal. Ocurre cuando una arteria en los pulmones se bloquea, generalmente por un coágulo de sangre que se desplaza desde las piernas hasta los pulmones, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y la Mayo Clinic.

Un coágulo de sangre es una masa espesa que se forma cuando la sangre se endurece y puede bloquear el flujo normal en venas o arterias.

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Otros síntomas incluyen fiebre, latidos rápidos del corazón, desmayos, tos con sangre, dolor o hinchazón en la pierna y presión arterial baja.

La condición debe atenderse de inmediato, ya que puede provocar daño permanente en los pulmones, reducir peligrosamente el nivel de oxígeno en la sangre y afectar el funcionamiento de otros órganos.

Cualquier persona puede sufrir una embolia pulmonar, aunque existen factores de riesgo como el sedentarismo, cirugías recientes, fracturas de cadera o pierna, cáncer, embarazo, fumar, uso de estrógenos y obesidad, entre otros.

Se puede prevenir en algunos casos con el uso de anticoagulantes, medias de compresión, alimentación saludable y actividad física regular.