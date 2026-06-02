El presentador de “Puerto Rico Gana”, Alex DJ, fue recluido de urgencia tras sufrir una embolia pulmonar y está siendo atendido en un hospital del área este del País, se informó por escrito.

El artista de Telemundo, no obstante, presenta un cuadro clínico estable.

Alex DJ comenzó a sentirse enfermo el pasado sábado, y pasó todo el domingo acostado, sin embargo, ayer, lunes, tuvo que contactar a su médico de cabecera, Dr. José Sánchez, quien lo atendió en su hogar. El galeno ordenó su traslado a una institución hospitalaria, luego de tomarle los niveles de oxigenación.

“Ya estando en el hospital me diagnosticaron que tengo un coágulo pulmonar. Me están dando anticoagulantes’, expresó el animador del pueblo, en declaraciones escritas.

Alex DJ permanecerá recluido durante toda esta semana, bajo rigurosa atención de especialistas.

El talento de “Puerto Rico Gana” se encargó ayer, lunes, del programa, y hoy, martes, JD sustituye al presentador.

“Alex DJ quiere que todos los seguidores del espacio televisivo estén tranquilos, porque se encuentra muy bien atendido por profesionales de la salud”, se informó.