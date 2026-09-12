¿Es real lo que se dice acerca de que los sentidos se pierden uno a uno cuando muere una persona?

El especialista en cuidados paliativos de de Stanford, James Hallenbeck, indica que en su guía de cuidados paliativos para médicos -Palliative Care Perspectives- “lo primero que se pierde es el hambre y luego la sed. Y a continuación se pierde el habla”, según cuenta en El Heraldo de México.

Lo siguiente que se pierde es el habla y luego la visión, según asevera el estudio. Además, Hallenbeck afirma que “los últimos sentidos en desaparecer suelen ser el oído y el tacto”.

16 Fotos Esto es lo que nos espera en el más allá según diferentes religiones.

El director del Centro de Investigación de Lesiones Cerebrales de la UCLA, David Hovda, aseguró que el cerebro “comienza a sacrificar áreas que son menos críticas para la supervivencia”, según indicó para The Atlantic.

Agregó que cuando “el cerebro comienza a cambiar y comienza a morir, diferentes partes se excitan y una de las partes que sobre sale de más es el sistema visual y ahí es donde la gente empieza a ver la luz”, dijo Hovda.