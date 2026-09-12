¿Qué pasa poco antes de morir?
Estos serían los primeros sentidos que se pierden.
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¿Es real lo que se dice acerca de que los sentidos se pierden uno a uno cuando muere una persona?
El especialista en cuidados paliativos de de Stanford, James Hallenbeck, indica que en su guía de cuidados paliativos para médicos -Palliative Care Perspectives- “lo primero que se pierde es el hambre y luego la sed. Y a continuación se pierde el habla”, según cuenta en El Heraldo de México.
Lo siguiente que se pierde es el habla y luego la visión, según asevera el estudio. Además, Hallenbeck afirma que “los últimos sentidos en desaparecer suelen ser el oído y el tacto”.
El director del Centro de Investigación de Lesiones Cerebrales de la UCLA, David Hovda, aseguró que el cerebro “comienza a sacrificar áreas que son menos críticas para la supervivencia”, según indicó para The Atlantic.
Agregó que cuando “el cerebro comienza a cambiar y comienza a morir, diferentes partes se excitan y una de las partes que sobre sale de más es el sistema visual y ahí es donde la gente empieza a ver la luz”, dijo Hovda.