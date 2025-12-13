Un popular aerosol nasal vendido en tiendas a nivel nacional está siendo retirado del mercado debido a la detección de moho y contaminación microbiana, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Se indicó que MediNatura Nuevo México anunció un retiro voluntario de su aerosol nasal ReBoost, un producto homeopático ampliamente disponible en cadenas minoristas como CVS, Walmart y Amazon, que se utiliza para aliviar síntomas de congestión nasal, dolor de cabeza, presión en los senos nasales y otros problemas respiratorios comunes. La decisión fue tomada tras la intervención de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que emitió una alerta sobre los riesgos asociados con el uso del producto.

ReBoost. ( Captura )

Según la FDA, un lote específico del aerosol nasal ReBoost, identificado con el número de lote 224268 y con fecha de caducidad en diciembre de 2027, presentó niveles peligrosos de contaminación bacteriana, concretamente de especies de Achromobacter, así como de levadura y moho. Esta contaminación pone en riesgo la salud, especialmente de las personas inmunodeprimidas, quienes podrían enfrentar infecciones graves o incluso mortales si emplean el producto afectado.

El riesgo de uso en personas vulnerables

Las autoridades sanitarias advierten que existe una “probabilidad razonable” de que el uso del aerosol contaminado pueda causar efectos adversos graves en personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como pacientes con cáncer, aquellos que reciben tratamiento inmunosupresor o personas con enfermedades autoinmunes. El moho y la bacteria presentes en el aerosol podrían desencadenar infecciones respiratorias, poniendo en peligro la vida de los usuarios vulnerables.

Aunque hasta el momento no se han reportado eventos adversos relacionados con este retiro, la FDA y MediNatura insisten en la necesidad de suspender su uso de inmediato para evitar posibles riesgos para la salud.

Procedimiento para el retiro

El aerosol nasal ReBoost afectado está disponible en envases de 20 ml y se reconoce por su etiqueta característica. Los consumidores que hayan adquirido este producto deben dejar de usarlo inmediatamente y devolverlo al punto de venta donde lo compraron para recibir un reembolso completo, según indica el comunicado de la FDA.

MediNatura, la empresa fabricante, enfatizó en un comunicado enviado a NBC Chicago que, a pesar de haber estado en el mercado durante más de dos años sin reportar incidentes, decidió llevar a cabo el retiro de forma voluntaria y por “precaución”, con el fin de proteger la salud de sus clientes.

Recomendaciones para los consumidores

Los usuarios que tengan en su posesión el aerosol nasal ReBoost con el lote mencionado deben seguir las instrucciones del retiro. La FDA recomienda que cualquier producto retirado sea devuelto lo más pronto posible para evitar el riesgo de uso continuado.

Por su parte, la empresa MediNatura ha señalado que continuará colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias para resolver esta situación y garantizar la seguridad de sus productos en el futuro.