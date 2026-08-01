Levantarse durante la noche para ir al baño es una acción que no solo resulta molesta, sino que también puede ser una señal de que algo no está funcionando correctamente, especialmente cuando ocurre varias veces.

De acuerdo con el portal MedlinePlus, la cantidad de orina que produce el cuerpo disminuye durante la noche, lo que permite que la persona pueda descansar entre seis y ocho horas sin tener que levantarse para ir al baño.

Aunque una de las principales causas, cuando no existe ninguna afección, es que la persona bebe demasiados líquidos antes de irse a dormir. La cafeína y el alcohol también pueden aumentar la producción de orina durante la noche.

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Otro problema frecuente es la nicturia, una afección que afecta a un porcentaje de la población, especialmente a los adultos mayores.

Por ello, es importante que las personas identifiquen cuáles son los signos de alerta y cuándo deben acudir al médico para iniciar el tratamiento adecuado.

Como ya se mencionó anteriormente, otra de las causas más comunes de la micción durante la noche incluye el agrandamiento de la glándula prostática o, en el caso de las mujeres, el embarazo.

En el caso de la nicturia, se trata de la necesidad frecuente de orinar durante la noche, lo que interrumpe el sueño de manera regular. Aunque esta condición puede presentarse de forma ocasional, cuando afecta la calidad del descanso y la salud general, es un signo de alerta para acudir al médico, explicó la Clínica Universidad de Navarra.

“Las personas con nicturia pueden despertarse varias veces durante la noche para orinar, lo que puede provocar fatiga y una disminución de la concentración durante el día”, agregó la institución.

Son muchas las causas que pueden derivar en esta condición, como el consumo de ciertos alimentos, medicamentos, enfermedades del sistema urinario, enfermedades crónicas, alteraciones hormonales y el estilo de vida, entre otras.

Algunos signos de alarma

Cuando la nicturia es ocasional, no suele ser motivo de preocupación, explica la Clínica Universidad de Navarra. Sin embargo, cuando se presenta con frecuencia y la persona no logra conciliar el sueño, es importante que consulte con un especialista.

Además, si está presentando problemas urinarios, como dolor al orinar, sangre en la orina o sensación de vaciado incompleto de la vejiga, debe prestar atención, ya que podría tratarse de una infección o de una afección grave.

Asimismo, para evitar que el sueño se vea interrumpido, es importante no consumir líquidos antes de dormir, monitorear la salud renal, especialmente en los adultos mayores, realizar ejercicio y llevar una dieta saludable.