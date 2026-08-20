Con el verano, llega una época de altas temperaturas, las que llevamos sintiendo por varias semanas. Y según informan las agencias que estudian el clima y sus tendencias, el calor viene en aumento consecutivamente desde hace años y adelantan que cada vez las temperaturas serán más calientes.

Es importante prestar atención a nuestra alimentación: el sistema digestivo es el encargado de procesar y transformar los alimentos en energía y nutrientes para que el cuerpo funcione y se repare.

Hay que destacar que, por las altas temperaturas, el cuerpo pierde más líquidos a través del sudor, provocando deshidratación, y esto afecta la digestión. Una mala digestión provoca inflamación, diarrea, infecciones gastrointestinales, estreñimiento o constante pesadez.

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13 Fotos Además de los productos, también puedes incorporar otras prácticas para evitar problemas con tu estómago.

¿Cómo proteger nuestra digestión?

En épocas de calor, debes tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Hidratación: la mejor bebida y la más fácil de digerir es el agua. Si eres de a quienes no les gusta sola, pruébala con limón o toma agua de coco sin azúcar añadida.

la mejor bebida y la más fácil de digerir es el agua. Si eres de a quienes no les gusta sola, pruébala con limón o toma agua de coco sin azúcar añadida. Evitar alimentos pesados: la combinación de una fritura con pique es tradición en nuestra cultura. Sin embargo, pueden provocar inflamación y dañar un paseo .

la combinación de una fritura con pique es tradición en nuestra cultura. Sin embargo, pueden provocar inflamación y dañar un paseo Mantente activo: la actividad física moderada, como caminar o nadar, ayuda a mejorar el funcionamiento de tu sistema digestivo.

la actividad física moderada, como caminar o nadar, ayuda a mejorar el funcionamiento de tu sistema digestivo. Seguridad alimentaria: Procura guardar los alimentos en la nevera lo más pronto posible. Un mal manejo de temperatura provoca bacterias en las comidas, y puede resultar en una intoxicación. Evita consumir alimentos que hayan estado expuestos al sol.

¿La clave?

Comer saludable no tiene que ser complicado ni representar un gasto excesivo. La clave está en la planificación, la selección adecuada de ingredientes y la búsqueda de alternativas que se adapten al estilo de vida de cada familia.

El verano representa una excelente oportunidad para reforzar hábitos positivos y crear una relación más consciente con la alimentación. Pequeñas decisiones diarias pueden contribuir significativamente al bienestar físico, los niveles de energía y la calidad de vida, permitiéndonos disfrutar plenamente de esta temporada junto a nuestros seres queridos.

La autora es chef especialista en comida saludable y fundadora y CEO de Criolite.