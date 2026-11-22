Perder peso no necesariamente requiere someterse a dietas estrictas, eliminar los alimentos favoritos o cumplir con agotadoras jornadas de ejercicio. De hecho, intentar seguir un régimen demasiado exigente puede convertirse en uno de los principales obstáculos para alcanzar y mantener los resultados.

La clave podría estar en hacer menos cambios, pero conseguir que sean constantes.

Así lo plantea la doctora Kezia Joy, dietista registrada y asesora médica de Welzo, quien sostiene que muchas personas complican innecesariamente el proceso al intentar cumplir con un plan perfecto en lugar de concentrarse en hábitos que puedan incorporar a su rutina diaria.

En declaraciones recogidas por la revista Eat This, Not That, la especialista identifica tres principios que pueden ayudar a perder peso sin recurrir a restricciones extremas.

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1. Incorpora proteínas y fibra en tus comidas

Uno de los primeros cambios consiste en prestar atención a la composición de los alimentos, no solamente a la cantidad que se consume.

Joy recomienda incluir fuentes de proteínas y fibra en las comidas para favorecer la sensación de saciedad y ayudar a controlar el apetito durante el día.

Estos nutrientes cumplen funciones importantes en la alimentación. Las proteínas contribuyen al mantenimiento de la masa muscular, mientras que la fibra favorece la digestión y puede ayudar a prolongar la sensación de llenura.

Entre los alimentos ricos en proteínas figuran los huevos, el pescado, el pollo, los productos lácteos, las lentejas y los frijoles.

Por su parte, las frutas, los vegetales, las legumbres y los cereales integrales son alternativas para aumentar el consumo de fibra.

La combinación permite preparar platos más completos y nutritivos, sin necesidad de reducir drásticamente las porciones.

2. Reduce las calorías, pero sin pasar hambre

Otro principio para perder peso es mantener un déficit calórico, es decir, consumir menos energía de la que el organismo utiliza.

Sin embargo, esto no significa dejar de comer o someterse a restricciones que provoquen hambre constantemente.

La dietista recomienda realizar ajustes moderados que puedan mantenerse durante semanas y meses, en lugar de adoptar medidas drásticas que resulten difíciles de sostener.

Algunas estrategias incluyen controlar las porciones, disminuir el consumo de bebidas azucaradas y moderar los alimentos con alta densidad calórica.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) señalan que las personas que pierden peso gradualmente, a un ritmo aproximado de una a dos libras semanales (entre 0.45 y 0.9 kilogramos), tienen mayores probabilidades de mantener esa pérdida que quienes intentan adelgazar rápidamente.

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El objetivo, por tanto, no es pasar hambre para conseguir resultados inmediatos, sino encontrar un patrón de alimentación que permita mantener el déficit calórico sin comprometer una nutrición adecuada.

3. Muévete constantemente, aunque no vayas al gimnasio

La actividad física también desempeña un papel importante, pero no tiene que limitarse a entrenamientos intensos o largas sesiones en un gimnasio.

Caminar, bailar, subir escaleras, montar bicicleta o realizar tareas domésticas son algunas maneras de incorporar movimiento a la rutina.

Además de contribuir al gasto energético, el ejercicio ayuda a mejorar la condición cardiovascular y preservar la masa muscular, especialmente cuando se combina la actividad aeróbica con ejercicios de fortalecimiento.

Los CDC recomiendan que los adultos realicen al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada y ejercicios para fortalecer los principales grupos musculares dos o más días por semana.

Esto puede distribuirse durante la semana en sesiones más cortas, de acuerdo con las posibilidades y condiciones de cada persona.

El peso no depende solamente de la alimentación y el ejercicio

Aunque estos tres principios pueden ayudar a establecer una rutina más sostenible, la especialista recuerda que existen otros factores que influyen en la capacidad de perder peso.

El estrés, la falta de sueño, la genética, determinados medicamentos y algunas condiciones de salud pueden afectar los resultados.

Por eso, atravesar un periodo en el que la báscula no refleje cambios no significa necesariamente que una persona esté haciendo algo mal.

Joy también advierte sobre las dietas de moda que prometen resultados rápidos mediante restricciones alimentarias difíciles de mantener.

En contraste, los cambios graduales en la alimentación y la actividad física pueden facilitar la creación de hábitos duraderos.

La recomendación es concentrarse en la constancia y no en la perfección: una alimentación equilibrada, un déficit calórico moderado y movimiento frecuente pueden ser más sostenibles que un régimen extremo que termine abandonándose a las pocas semanas.