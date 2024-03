El consejo de un amigo le salvó la vida.

José Valentín Saldaña llevaba su día a día con normalidad; el trabajo, la casa y las responsabilidades cotidianas. Se consideraba una persona totalmente saludable, por lo que cuando un amigo lo alertó sobre que ya cumplía con la edad para hacerse una colonoscopía, no le prestó demasiada atención al asunto.

Aunque inicialmente decidió agendar una cita para el estudio, Valentín Saldaña contó a Primera Hora que pospuso en dos ocasiones esa cita porque no la consideraba una prioridad.

“No tenía ninguna razón para darle prioridad a eso. No tenía ningún síntoma, cero, absolutamente nada. Todos mis indicadores de salud, todos los años me hago mis pruebas, salían perfecto. No tengo ningún padecimiento de nada. Así que no tenía ninguna razón para pensar que tuviera algo negativo”, dijo.

La tercera ocasión fue la vencida. Se hizo la colonoscopía. Varios días después recibió una llamada que le cambió la vida.

“A los dos o tres días me llama la doctora para decirme que me habían encontrado un tumor grande, con alto grado de displasia, aparentemente canceroso”, narró el hombre de 48 años, que tras ser operado y estar libre de cáncer, busca llevar un mensaje de prevención a todos los puertorriqueños.

Qué es el cáncer colorrectal

La doctora Yaiza Martínez Ortiz explicó que este tipo de cáncer se desarrolla cuando las células que están dentro del colon o del recto, que es el intestino grueso, empiezan a crecer de forma anormal.

“Se empiezan a edupar y empiezan a crecer y forman primero un pólipo. Y algunos de estos pólipos pueden seguir su desarrollo creciendo, y de pólipo, formarse al cáncer propiamente, que se llama el adenoma, que es el cáncer más común de colon”, dijo.

El oncólogo cirujano Ángel M. Rodríguez Rivera detalló por su parte que el hecho de que un paciente sea diagnosticado con cáncer colorrectal no significa que padece cáncer en el colon y en el recto, sino que está localizado en alguna de esas dos áreas.

Principales síntomas

Ambos expertos, de manera separada, apuntaron a que este tipo de cáncer, en sus primeras fases, no muestra ningún síntoma, como fue el caso de Valentín Saldaña.

De hecho, el oncólogo Rodríguez Rivera explicó que cuando el paciente ya presenta síntomas, es indicativo de que se trata de un cáncer en avanzado estado.

El paciente que yo voy a diagnosticar con cáncer de colon, yo lo quiero asintomático. No debe tener síntomas. En el momento en que tiene síntomas, ya estamos tarde”, precisó.

Algunos de los síntomas que presentan pacientes con estados más avanzados de este cáncer, son:

Sangrado rectal

Hemoglobina baja

Dolor abdominal

Estreñimiento o diarrea

Un cáncer totalmente prevenible

Aunque los síntomas suelen manifestarse en casos avanzados, el mensaje que tanto los expertos como el sobreviviente de cáncer quieren llevar, es que este es un cáncer totalmente prevenible.

El oncólogo Rodríguez Rivera detalló que aunque existe un factor genético, “el 90% de los cánceres de colon vienen de un pólipo”, que es posible identificar a través de una conoloscopía y sacar antes de que se convierta en cáncer.

“Dentro de todos los cánceres del cuerpo, el único que está probado que se puede puede prevenir, es el cáncer de colon. Eso quiere decir que el 90% de los casos de cáncer de colon, si el paciente se hace su colonoscopía y le quitan los pólipos, no queda cáncer. También quiere decir que el 90% de los pacientes que yo veo en mi práctica con cáncer de colon, que los veo en el hospital sangrando, obstruidos, con metástasis, el 90% de esos casos era prevenible”, sentenció.

Cuándo hacerse una colonoscopía

La colonoscopía es un examen anal mediante el cual es posible visualizar el interior del colon -el intestino grueso- y el recto. Es un procedimiento ambulatorio.

Aunque el sistema de salud estadounidense por el que se rige Puerto Rico establece que estos exámenes deben comenzarse a hacer, en hombres y mujeres, a partir de los 45 años, a las poblaciones con herencia africana, como Puerto Rico, se le recomienda comenzar a los 40 años.

No obstante, si algún familiar suyo tiene o tuvo historial médico colorectal, ambos expertos apuntaron a que estos chequeos deben iniciarse unos 10 años antes.

“En términos de generalizar a todos, bueno, si al papá le dio a los 40 (años) cáncer de colon, a ese paciente le toca a los 30 años”, precisó también el oncólogo.

Al tratarse de un cáncer que es prevenible, el llamado de los expertos, así como de Valentín Saldaña fue a realizarse la colonoscopía en el tiempo adecuado.

La doctora Martínez Ortiz también apuntó a que estudios indican que hay un factor protectivo contra este cáncer que podemos adoptar en nuestra dieta, y que está relacionado a la fibra soluble que se consume.

“Nada más que tengamos una dieta alta en fibra soluble, pues un factor protectivo”, dijo.

El brócoli, las espinacas, el kiwi, así como otras frutas y verduras, son alimentos con alto contenido de fibras.

“Mi exhortación principal en este momento es que que crean en la prevención, que practiquen la prevención porque, definitivamente, la prevención salva vidas. A mí me salvó la prevención”, cerró diciendo por su parte Valentín Saldaña, quien hoy agradece el llamado de ese amigo que lo instó a hacerse una colonoscopía.