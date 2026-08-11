En medio de un ritmo de vida cada vez más acelerado y de una creciente conversación sobre la importancia del bienestar integral y la salud emocional, miles de personas buscan espacios que les permita detenerse, reflexionar y adquirir herramientas para vivir con mayor propósito. Con esa misión regresa Vida Plena Fest, un evento que el próximo 22 de agosto reunirá a algunos de los principales exponentes del desarrollo personal, el liderazgo y el emprendimiento en Puerto Rico.

El encuentro, que celebra su tercera edición, será en el Anfiteatro de la Universidad Ana G. Méndez recinto de Gurabo, donde los asistentes vivirán una experiencia diseñada para inspirar el crecimiento personal mediante conferencias, historias de superación y herramientas prácticas enfocadas en el bienestar, la productividad, el liderazgo y la construcción de hábitos que promuevan una vida más plena, detalla el comunicado de prensa.

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Bajo el lema “Traza tu propio camino”, Vida Plena Fest busca convertirse en un punto de encuentro para quienes desean redescubrir su propósito, fortalecer su mentalidad y desarrollar estrategias que puedan aplicar tanto en su vida personal como profesional.

El evento será encabezado por Carlos Figueroa, fundador del movimiento Gana Tu Día, autor “bestseller” y uno de los conferenciantes de desarrollo personal más reconocidos del mercado hispano.

“Vivimos en un momento en el que muchas personas sienten que trabajan más que nunca, pero disfrutan menos de la vida que están construyendo. Vida Plena Fest nace para recordar que el éxito también se mide por la paz, el propósito y la capacidad de vivir con intención. Queremos que cada persona salga con herramientas concretas y una ruta clara hacia su Futuro Yo desde que salgan del evento”, expresó Figueroa.

Además de las conferencias, Vida Plena Fest ofrecerá espacios que permitan fomentar el intercambio de ideas, la creación de conexiones entre los participantes y el fortalecimiento de una comunidad comprometida con el aprendizaje continuo y la transformación personal, agrega la comunicación escrita.

Desde su primera edición, el evento ha reunido a cientos de asistentes de distintas edades y profesiones, consolidándose como una de las principales plataformas de desarrollo personal en Puerto Rico y reafirmando el interés de la audiencia por experiencias que aporten herramientas para enfrentar los retos personales y profesionales del presente. Este año contará con la participación de Coach Randy Soler, Amayris Rodríguez y Johnmichael Colón, entre otros invitados que serán anunciados próximamente.

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En sus pasadas ediciones, Vida Plena Fest ha contado con el respaldo de destacadas figuras del ámbito empresarial, la comunicación, el emprendimiento y el desarrollo humano, entre ellas Alexandra Lúgaro, José Galíndez, Yizette Cifredo, Víctor Santiago, Giovanny Rodríguez, Marissa Belvis, así como Suhailly y Manolo (Café on a Budget), quienes compartieron sus experiencias y conocimientos sobre liderazgo, finanzas personales, emprendimiento, bienestar y crecimiento integral.

En el 2025, el evento alcanzó una calificación de 9.7 de 10 entre más de 200 participantes (presenciales y virtuales), este año la meta es superar las 250 personas, asevera el comunicado.

Los boletos y la información adicional están disponibles en www.vidaplenafest.com que además ofrece una opción de acceso virtual para quienes están fuera de la isla.