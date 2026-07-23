Ya compraste los uniformes, el bulto, los libros… pero, ¿le hiciste el examen de la vista antes del inicio de clases?

La Ponce Medical School Foundation anunció la celebración de la jornada “Back to School con Visión Saludable”, una iniciativa que ofrecerá evaluaciones de visión gratuitas a estudiantes de escuelas públicas y privadas de todo Puerto Rico, con el propósito de contribuir a que niños y jóvenes inicien el nuevo año escolar con una buena salud visual.

La actividad, libre de costo, se celebrará este lunes 27 de julio, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., en el primer nivel de Plaza Las Américas, cerca de la tienda Macy’s.

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“Una buena salud visual es fundamental para el aprendizaje. En muchas ocasiones, un niño puede tener dificultades para leer, escribir o concentrarse en el salón de clases sin que sus padres o maestros identifiquen que el origen del problema es una condición visual. Detectarla a tiempo puede hacer una diferencia significativa en su desarrollo académico y en su calidad de vida”, expresó la Dra. Laura Domenech, senior medical officer de Ponce Medical School Foundation.

“En Puerto Rico, contamos actualmente con apenas cinco oftalmólogos pediátricos para atender las necesidades de toda la población infantil, por lo que iniciativas como esta representan una valiosa oportunidad para acercar estos servicios especializados a las familias”, añadió.

El evento es organizado por Ponce Medical School Foundation, en colaboración con Ponce Health Sciences University, el Puerto Rico Science, Technology & Research Trust y la National Medical Association, como parte de sus esfuerzos para promover la prevención, la detección temprana y el acceso a servicios especializados de salud visual para la población pediátrica del país.

Durante la jornada, estudiantes de escuelas públicas y privadas podrán recibir evaluaciones de visión completamente gratuitas realizadas por un equipo de oftalmólogos y otros profesionales de la salud visual.

La iniciativa contará, además, con la participación de especialistas invitados de Estados Unidos, quienes se unen a este esfuerzo para ampliar la capacidad de atención y beneficiar a un mayor número de estudiantes.

Domenech explicó que aquellos estudiantes cuyas evaluaciones identifiquen la necesidad de atención especializada adicional serán referidos para recibir el seguimiento clínico correspondiente con especialistas en Puerto Rico.

“La prevención y la detección temprana son nuestras mejores herramientas para proteger la salud visual de nuestros niños. Queremos que las familias aprovechen esta oportunidad y que los estudiantes comiencen el nuevo año escolar con la tranquilidad de saber que su visión ha sido evaluada por especialistas”, explicó la especialista.