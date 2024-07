El deseo sexual puede ser influenciado por múltiples factores, desde el estrés y la falta de sueño hasta la dieta y el ejercicio. Mientras que ciertos hábitos pueden disminuir la libido, hay alimentos que pueden ayudar a potenciarla, promoviendo una vida sexual más plena y satisfactoria.

Alimentos que potencian la libido

Aquí te presentamos 12 alimentos que, según la ciencia, pueden ayudar a aumentar el deseo sexual:

Fresas: Estas frutas contienen zinc, un mineral que puede mejorar la función sexual, según estudios publicados en el Journal of Human Reproductive Sciences.

Aguacate: Rica en ácido fólico y vitamina B6, ambos esenciales para el bienestar general. Aunque faltan evidencias concluyentes, es un alimento sano para una dieta equilibrada.

Nueces: Pueden mejorar la calidad del esperma y aportar energía, de acuerdo con un artículo realizado por Journal of Consumer Research’.

Melón: Contiene citrulina, que mejora la circulación sanguínea, beneficiando la erección en hombres y mujeres, de acuerdo con estudios de la Texas A&M Universito.

Almendras: Ricas en arginina y ácidos grasos esenciales, que ayudan en la producción de hormonas sexuales, según una publicación en Proceedings of the National Academy of Sciences

Chocolate oscuro: Estimula la liberación de serotonina y endorfinas, mejorando el estado de ánimo y la relajación.