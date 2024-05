¿Debería volver con su ex? Es la pregunta que tal vez se ha hecho, pues el miedo al intentarlo de nuevo y que vuelva a fallar puede ser abrumador. Sin embargo, el volver a ese lugar seguro y vivir experiencias con esa persona es la otra cara de la moneda.

Cabe destacar que, los ciclos de rupturas y reconciliaciones están relacionados neurológicamente con síntomas de depresión y ansiedad, por lo que debe reconsiderar si realmente es importante darle una segunda oportunidad a su ex.

Viviana Calle, psicóloga clínica de la Universidad Manuela Beltrán, habló con EL TIEMPO sobre este tema y aseguró que: “Las segundas oportunidades en el amor si son viables y si pueden ser exitosas, hay que considerar varios factores, primero esa relación que se tuvo en qué momento vital se tuvo, segundo bajo qué condiciones y tercero qué sucedió durante esa relación y cuarto que precipitó la ruptura”.

PUBLICIDAD

Para la experta de la Universidad Manuela Beltrán, es importante saber si esta relación se dio en la adolescencia y se retomó en la adultez, ya que “seguramente no sean esas mismas personas que se conocieron en aquel entonces y habría que considerar si se están leyendo a cómo son al día de hoy o si siguen teniendo una idea de esa relación”.

Esta información se complementa con la entrevista a Angelita Cruz, una coach y pódcaster que aseguró que todo depende de las circunstancias en las que se haya terminado con la pareja y la relación que tenían.

“Y unas causas que no tienen negociación en la vida y la primera de ellas es el respeto, si mi pareja me respeta o yo y respeto a mi pareja o no tenemos respeto con nuestra relación, pues eso no va para ningún lado, o sea, siempre se volverá un círculo vicioso”, puntualizó.

Lola Portela, periodista y experta en relaciones de pareja, afirmó que uno de los factores fundamentales a considerar es el perdón y la aceptación.

“Trabajar el tema del perdón y no todas las personas tienen ese don. El perdón es un don que hay que trabajarlo y hay que llevarlo a que la persona comprenda que la medida que ella perdona se alivian su dolor también íntimo se mejora la condición de la persona”, dijo.