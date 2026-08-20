La pérdida de iniciativa para compartir tiempo, el distanciamiento emocional y los cambios en la comunicación pueden convertirse en señales de que una relación atraviesa un periodo de desgaste.

La psicóloga especializada en familias Silvia Severino abordó este escenario en un video publicado en TikTok.

Severino explicó que uno de los primeros cambios puede aparecer en la forma de organizar la vida en pareja.

“Un hombre que ya no es feliz en su relación no tiene interés en organizar planes, hacer reservas o invitarte a hacer cosas”, afirmó la especialista. De acuerdo con su análisis, la disminución de estas iniciativas puede reflejar una menor implicación emocional en el vínculo.

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La comunicación también puede modificarse cuando existe un desgaste importante. Según la psicóloga, algunas personas dejan de hablar sobre lo que sienten o incluso dejan de discutir los problemas de la relación. La ausencia de conflictos, en determinados casos, no necesariamente significa que la situación haya mejorado, sino que puede estar relacionada con una menor disposición a involucrarse en la resolución de las dificultades.

Otro aspecto señalado por Severino está relacionado con la atención a acontecimientos relevantes para la pareja. Fechas importantes o situaciones que antes eran recordadas pueden comenzar a pasar inadvertidas. La especialista diferencia estos casos de un olvido ocasional y sostiene: “No es descuido: es falta de interés”.

La actitud defensiva frecuente es otra de las conductas que mencionó. Comentarios o situaciones cotidianas pueden interpretarse como ataques y generar respuestas defensivas cuando existe un elevado nivel de desgaste emocional, según la explicación de la psicóloga.

El distanciamiento físico y emocional completa las señales descritas por Severino. El cansancio o las obligaciones laborales pueden utilizarse como razones para reducir el tiempo de contacto con la pareja. En este contexto, la especialista afirma: “En realidad está desconectado de ti”.

Después de la publicación del video, usuarios preguntaron a Severino si los mismos comportamientos podían presentarse cuando una mujer deja de sentirse feliz en su relación.

La psicóloga respondió que “muchas señales aplican igual para ambos” y explicó que su análisis no busca atribuir determinadas conductas a un género, sino ayudar a reconocer posibles dinámicas asociadas con el desgaste dentro de una pareja.