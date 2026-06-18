Antes de que una persona inicie una relación amorosa, lo primero en lo que suele poner el foco son las “red flags”, o “banderas rojas”, debido a que existen señales que pueden indicar comportamientos tóxicos o dinámicas poco saludables, según explicó el portal “Psicología y Mente”.

Sin embargo, también hay señales positivas de que una relación es sana y va por buen camino y de que la pareja está construyendo un vínculo saludable. Algunos las denominan “green flag”, o banderas verdes”.

La psicóloga Marta Alías explicó que una relación sana va más allá de los gestos románticos o de las demostraciones espectaculares de amor; más bien, se construye a partir de la seguridad y la calma.

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“Esas pequeñas señales que no hacen ruido, pero construyen seguridad, confianza y calma. No son gestos grandiosos, sino actos cotidianos: escuchar, responsabilizarse, respetar los límites y elegir el vínculo incluso en medio del conflicto”, dijo.

De acuerdo con la experta, el amor sano no es el que suele verse en las películas, ya que por lo general es menos intenso. Sin embargo, eso no quiere decir que sea insignificante.

“A veces el amor sano se siente menos intenso, pero mucho más tranquilo”, explicó.

Asimismo, indicó que reconocer las famosas “green flags” no quiere decir que una persona tenga una relación perfecta o que no existan desacuerdos, ya que todas las parejas atraviesan momentos de tensión, diferencias y etapas complejas.

Alías afirmó que la clave para que una relación dure mucho tiempo radica en gestionar aspectos como el respeto, la comunicación y el compromiso mutuo.

Cuando estas señales se ponen en práctica de manera adecuada, hacen que el vínculo sea más fuerte, aportando bienestar, estabilidad y crecimiento personal.

Si bien es cierto que estas “green flags” tienden a pasar desapercibidas debido a que no generan señales de alarma, llega un punto en el que cobran relevancia, ya que son esos pequeños comportamientos cotidianos los que hacen que la relación sea segura, respetuosa y duradera.

La especialista indicó que el amor sano no solo se reconoce por los grandes gestos, sino por saber que se cuenta con esa persona tanto en los momentos fáciles como en los difíciles.

El psicólogo Carl Roger, padre del enfoque terapéutico centrado en el cliente, hablaba a menudo sobre la necesidad de empatía en las relaciones humanas.

“Cuando alguien te escucha de verdad, sin juzgarte, sin intentar responsabilizarse de ti y sin intentar moldearte, ¡se siente de maravilla! Cuando una persona se da cuenta de que la han escuchado profundamente, se le humedecen los ojos. Creo que, en cierto modo, llora de alegría. Es como si dijera: “Gracias a Dios, alguien me escuchó. Alguien sabe lo que es estar en mi lugar””, explicaba el experto.