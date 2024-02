Por décadas se ha creído popularmente que ‘las palabras tienen poder’ y más si se trata de las que se dicen en los diferentes entornos de las relaciones amorosas y de pareja, pues algunas frases pueden desencadenar el comienzo o el final de una conexión.

Sostener una relación sentimental es una tarea que conlleva grandes desafíos, entre ellos sostener una buena comunicación. Recientemente, la doctora Cortney S. Warren, psicóloga formada en la Facultad de Medicina de Harvard, dio a conocer cuáles son algunas frases que pueden acabar con las relaciones personales.

La experta en relaciones sentimentales y de pareja asegura que la buena comunicación puede ayudar a que no se produzcan peleas o enfrentamientos, que pueden afectar el ambiente y, por el contrario, pueden ser resueltas con madurez y claridad.

PUBLICIDAD

Para la experta, no tener una buena comunicación y protagonizar constantes peleas puede ser un indicio de que algo no funciona, como se debería en la relación amorosa.

La doctora experta en relaciones de pareja, menciona que hay una serie de frases y expresiones que dañan las relaciones y tras varios años de investigaciones han logrado demostrar que existe una en concreto que puede acabar con matrimonios, noviazgos, entre otros.

Según la experta, la frase que puede deteriorar lo construido por meses e incluso años es: “Ojalá nunca nos hubiéramos conocido” , esta frase puede resultar tan hiriente que puede significar el fin de muchas relaciones, así lo asegura la doctora en su libro Letting Go of Your Ex, que lleva más de 20 años trabajando en terapias de parejas.

De igual modo, la experta en relaciones de pareja asegura que existe una lista de frases que pueden hacer que las relaciones se rompan y estas están relacionadas con el desprecio que se pueda demostrar hacia la pareja:

“Eres patético”

“Eres una molestia”

“Me das asco”

“Si no tuviéramos hijos ya te habría dejado”

“No mereces mi tiempo”

Vale la pena mencionar que no solo las palabras pueden acabar con las relaciones y la convivencia, pues también existen algunos actos del lenguaje no verbal que generan mal ambiente en una relación. La psicóloga menciona que poner los ojos en blanco dramáticamente es una de esas señales no verbales de desprecio.