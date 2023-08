En el diverso espectro de la sexualidad humana, constantemente surgen términos que amplían la comprensión y el respeto por las diferentes formas en que las personas experimentan el amor y la atracción.

Actualmente, la demisexualidad ha sido mencionada en diferentes ocasiones por las declaraciones de ‘Nela’ González, una concursante destacada de ‘MasterChef Celebrity’, y ha generado tanto interés como interrogantes sobre este término.

‘Nela’ González, una talentosa actriz y modelo de origen caraqueño, ha sido parte de la escena artística colombiana a lo largo de más de una década de residencia en el país.

Su incursión en la industria del entretenimiento colombiana comenzó a principios de la década de 2000, y desde entonces, ha brillado en diversas producciones nacionales, destacando en telenovelas como ‘La ley del corazón’ y ‘Pa’ Quererte’ y ahora en el programa de cocina

En su vida personal, en varias ocasiones la venezolana pensó que era lesbiana, e incluso bisexual, pero luego comprendió a través de un nuevo término en su cabeza su orientación sexual.

En una entrevista para el programa ‘La Movida’, la actriz así lo reveló: “Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me transmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más”.

Tal y como lo explica, el portal ‘Psicología y mente’ confirma lo dicho por la caraqueña, la demisexualidad es una orientación sexual en la que la atracción sexual solo surge después de haber establecido un vínculo emocional cercano con alguien.

En otras palabras, solo experimentan atracción sexual cuando tienen una conexión emocional profunda con la persona. Algunas características, según la página, que concuerdan con esta orientación son las siguientes:

No se siente atraído sexualmente por nadie, a menos que forme un vínculo emocional con ellos primero.

Tarda más que la mayoría de las personas en desarrollar sentimientos de atracción sexual.

Generalmente, solo se siente atraído sexualmente por personas que son sus amigos cercanos.

Les interesa más la intimidad que la actividad sexual.

Les resulta difícil sentirse atraídos sexualmente por alguien que no conocen bien.

Solo se siente atraídos sexualmente por una persona a la vez.

Ser demisexual en la actualidad

El portal ‘Psicoactiva’, un blog de psicología, explica que estas personas enfrentan desafíos en el contexto actual del coqueteo y las citas, ya que los encuentros casuales no suplen su necesidad de conexión emocional para sentir atracción.

También comenta que, a menudo, son malinterpretados como eligiendo la abstinencia, cuando en realidad es una orientación sexual que requiere confianza previa para experimentar deseo.

Esto puede llevarlos a justificarse constantemente por no estar listos para el contacto físico en poco tiempo, debido a la rapidez de las relaciones actuales.