¿Necesitas una señal del universo? A partir de esta semana, todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Al fin, Aries, al fin eso que estabas esperando empieza a dar señales de vida. Todavía falta un poquito, así que no es para que te vayas a celebrar a lo loco, pero se empiezan a mover cosas y eso te da paz mental. Yo sé que tú quieres resultados rápidos, pero calma pueblo que lo tuyo viene por ahí.

🐂 TAURO

Toro salvaje, te veo bien tranqui y sereno. Ya celebraste tu cumple, rompiste la calle y ahora lo que hay es calma y enfoque. Organiza bien tus próximos pasos para que no te pilles en el limbo del futuro. Tienes el talento, te falta escoger la ruta y meterle con torque. No te la dejes montar por nadie y cobra lo que te deben.

👬 GÉMINIS

Tú has estado en una montaña rusa emocional. Has vivido mucha incertidumbre y caos este mes, pero te felicito por seguir ahí, dándole con todo sin quitarte aunque la cosa se ponga bien difícil. Escucha bien los consejos que te están dando, aunque no sean los que quieres escuchar. Esa decisión que tomaste es la que es.

🦀 CÁNCER

Esta semana vas a estar enchulando a medio mundo y ni te vas a enterar. Tienes a Venus en tu signo, así que andas con el poder de seducción bien activo, sales a la calle y la gente no puede dejar de mirarte de lo lindo o linda que estás. Tienes labia y tienes el magnetismo, úsalo sabiamente. Si tienes pareja, se viene una semana de romantiqueo.

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🦁 LEO

Vas a tener una epifanía bien potente esta semana. Tienes las emociones alborotadas, dando bandazos y esta es la señal para que dejes de pichearle a lo que sientes y lo enfrentes. Si tienes que hablar algo con alguien, hazlo. Pero te tienes que sacar las cosas del sistema o se te acumulan y después estás en bajita por ahí.

👧 VIRGO

Sigues estirando el chicle con un trabajo que pudiste haber cerrado hace tiempo, pero lo sigues sobrepensando. Este es el momento para sacarte eso de encima. Olvídate si no está perfecto. A veces lo que para ti es una mierda, para la humanidad está súper bien. Mejor que salga como está a que lo engavetes para siempre.

⚖️ LIBRA

Tienes un revolú en tu casa y eso no te deja pensar bien. Mueve los muebles de sitio, arregla esa bombilla que lleva fundida desde el año pasado y métele a tu espacio. Sé que tienes mucho encima y estás en el corre y corre, pero esas pequeñas cosas del hogar que parecen boberías se acumulan y esta es la semana para atenderlas.

🦂 ESCORPIO

Mi amor, llevas rato en un limbo, pidiendo un milagro que te saque de la parálisis. Se acabó la espera. La única forma de salir de ahí es atacando el asunto de frente y sin miedo. Tú sabes lo que tienes que hacer, ahora es cuestión de hacerlo. Tienes el talento, tienes la capacidad y tienes las herramientas. Actívate y métele sin excusas.

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🏹 SAGITARIO

Esta semana hay algo que ya por fin terminas y eso te va a dar una paz mental que no viste venir. Celebra lo que lograste no importa cual haya sido el resultado. Los dolores de cabeza, las semanas con el cortisol alto y la vida en “stress” pronto va a llegar a su fin. Ahora viene otra temporada de algo nuevo, así que celebra y prepárate para lo próximo.

🐐 CAPRICORNIO

Mi vida, no puedes hacer un drama cada vez que te digan algo que no te gusta. Vas a recibir información esta semana que en tu mente va a ser catastrófica, pero que, en verdad, no es tan grave. Antes de hacer un show, cálmate y piensa con la cabeza fría qué puedes hacer para resolverlo. Vas a ver que en 5 minutos ya está todo bien de nuevo.

🏺 ACUARIO

Llevas rato con la cabeza a millón. Pensando, maquinando, organizando y sobre preparándote para algo que lo que pide es acción. Métele de frente y en el camino vas a resolver todas las dudas que tengas. Arma el muñequito poco a poco para que no te quedes en neutro sin mover las cosas hacia adelante. Métele paso a paso, pero primero, da el paso.

🐟 PISCIS

Esta semana tu contable se va a poner contento o contenta. Te va a caer un guiso que no veías venir. Chequea tus emails, pero también tan pronto veas oportunidad toca tú también las puertas. Tienes que estar pendiente a todo para moverte estratégicamente. Las cosas se están moviendo a tu favor en temas de tolta y billete.