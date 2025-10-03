Apple eliminó una aplicación que utiliza el crowdsourcing para señalar avistamientos de agentes de inmigración de Estados Unidos, aparentemente tras recibir presiones de las autoridades estadounidenses.

ICEBlock, una aplicación gratuita exclusiva para iPhone que permite a los usuarios informar y monitorear de forma anónima la actividad de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ya no estaba disponible en la App Store de Apple desde el viernes.

“Acabamos de recibir un mensaje de la App Review de Apple indicando que #ICEBlock ha sido eliminada de la App Store debido a ‘contenido objetable’”, dijo el desarrollador en una publicación en redes sociales. “Lo único que podemos imaginar es que esto se debe a la presión del gobierno de Trump. ¡Hemos respondido y lucharemos contra esto!”.

El desarrollador indicó el mes pasado que tenía más de un millón de usuarios. Aunque ya no está en el mercado de aplicaciones, quienes la tengan descargada en sus dispositivos móviles deberían poder seguir usándola.

Apple no respondió a una solicitud de comentarios.

“Creamos la App Store para que sea un lugar seguro y fiable para descubrir aplicaciones”, señaló la compañía en un comunicado enviado a otros medios. ”Basándonos en la información que hemos recibido de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la hemos eliminado, junto con otras aplicaciones similares, de la App Store”.

La descarga de apps como ICEBlock ha aumentado a medida que la Casa Blanca intensifica la aplicación de la ley de inmigración con redadas sorpresa. La tecnología ha sido criticada por las autoridades después de que los agentes fueran atacados.

Las autoridades dijeron el mes pasado que un hombre armado que abrió fuego contra un centro de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas había buscado aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes deL ICE.