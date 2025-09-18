Nueva York. Apple ha apostado por mejores selfies al revolucionar la cámara frontal de sus modelos de iPhone 17, que salen a la venta mañana, viernes, y que estarán equipados con un nuevo sensor de 18 megapíxeles con formato cuadrado, lo que permite cambiar la foto de orientación, de vertical a horizontal, sin tener que girar la muñeca.

Pese a que a simple vista el nuevo modelo ultrafino iPhone Air, el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el 17 Pro Max tienen diseños y cámaras traseras muy distintas, todos comparten esta nueva función, según pudo comprobar EFE.

PUBLICIDAD

El usuario puede cambiar manualmente entre los dos modos, o activar la función de detección de rostros, y la imagen rota automáticamente -aunque no siempre al primer intento- de vertical a horizontal cuando detecta al menos cuatro personas en la foto.

Otra novedad de la cámara frontal es la función de vídeo dual, que graba vídeo con las cámaras frontal y trasera simultáneamente; una función que podría ser muy popular en la creación de contenido para redes sociales. El vídeo de la cámara frontal se coloca en la esquina de la pantalla (similar a una videollamada).

Nuevo modelo ultrafino, pero no más pequeño

El protagonista de esta gama es el iPhone Air, el nuevo modelo ultrafino de Apple -similar al Samsung Galaxy S25 Edge- con una pantalla de 6.5 pulgadas y un marco de titanio pulido.

Su diseño delgado implica una concesión en cámara y batería, ya que en la parte trasera, el Air tiene una sola cámara de 48 megapíxeles con zoom óptico de 2x.

Apple no especifica la capacidad exacta de sus baterías, solamente indica que con el Air los usuarios pueden ver hasta 27 horas de vídeo, y con el Pro Max, hasta 39 horas.

Por esa razón, para este teléfono Apple ofrece una nueva versión de su batería externa MagSafe que cuesta 99 dólares, pero con la batería externa el modelo pierde su finura y más aún si se tiene en cuenta que la versión Air cuesta 999 dólares, 200 más que el iPhone 17.

Uno de los mayores problemas de Apple con el iPhone Air es que se ha pospuesto el lanzamiento en China, a la espera de la aprobación regulatoria, ya que al no tener ranura para tarjeta SIM física y permitir solo el uso de una eSIM necesita más permisos que el iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, que ya están disponibles para reserva en ese país.

PUBLICIDAD

Un color naranja cósmico que causa sensación

Cada modelo tiene una mayor duración de batería que su predecesor y cuenta con un nuevo diseño en la barra de la cámara trasera -que recuerda al diseño del teléfono Pixel de Google- que ahora se extiende al ancho de todo el teléfono, en lugar de situarse solo en la izquierda, donde están las cámaras.

El iPhone 17 básico tiene una segunda cámara de 48 megapíxeles con lente gran angular. Mientras que el iPhone 17 Pro (1,099 dólares) y el 17 Pro Max (1,199 dólares) incorporan una tercera lente y, en el interior, tienen el chip A19 Pro y un nuevo sistema de refrigeración por cámara de vapor para disipar el calor del procesador y mejorar el rendimiento.

Una de las novedades que más llamó la atención en las redes sociales después del anuncio del lanzamiento es que el Pro está disponible en color “naranja cósmico”.

Según los expertos en la compañía de la manzana mordida, podría ser el año que viene, con el anuncio de los iPhone 18, cuando podría llegar el lanzamiento de un teléfono plegable, así como mejoras en la inteligencia artificial de Apple.