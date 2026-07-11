BEIJING. China recuperó con éxito la primera etapa de un cohete tras un lanzamiento el viernes, en un avance significativo para el programa espacial del país, reportó la prensa estatal.

La primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B se separó de la segunda etapa tras el despegue y regresó a una plataforma en el mar, publicó la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Es la primera vez que China recupera la primera etapa de un cohete. SpaceX, de Estados Unidos, lo ha hecho desde hace varios años para reducir los costos de lanzamiento mediante la reutilización del propulsor que ayuda a elevar los satélites, o lo que sea que el cohete esté transportando al espacio.

PUBLICIDAD

SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, han estado recuperando sus cohetes desde 2015, ahorrando enormes cantidades de dinero al reciclarlos en lugar de desecharlos luego del despegue. SpaceX lidera el grupo con más de 600 aterrizajes de sus propulsores Falcon de primera etapa, guiándolos hacia barcazas oceánicas, así como a zonas de aterrizaje cerca de las plataformas de lanzamiento. Apenas esta semana, SpaceX lanzó un propulsor por 36ta vez, un nuevo récord.

Para los Starship de SpaceX, más grandes y potentes, que realizan vuelos de prueba desde Texas y pronto se expandirán a Florida, la compañía trabaja para capturar los cohetes que regresan con enormes brazos mecánicos en la plataforma de lanzamiento.

Blue Origin comenzó aterrizando sus propulsores New Shepard en Texas tras vuelos cortos hasta el borde del espacio, y desde entonces ha recuperado sus propulsores New Glenn, más grandes, en una plataforma flotante frente a la costa de Florida.

Ahora que China se ha sumado al auge del reciclaje de cohetes, Japón es el siguiente, con un intento de lanzamiento y aterrizaje este fin de semana.

El cohete Larga Marcha fue lanzado desde la isla china de Hainan, un popular destino de playa frente a la costa sur del país.

La configuración reutilizable del cohete puede lanzar una carga útil de hasta 16,000 kilogramos (35,275 libras) a lo que se conoce como órbita terrestre baja, reportó Xinhua.

La carga útil máxima del Falcon 9 de SpaceX es de 22,800 kilogramos (50,265 libras), según el sitio web de SpaceX. Los cohetes Falcon transportan astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional.