CABO CAÑAVERAL, Florida. Un cohete de SpaceX a la deriva se dirige hacia la Luna tras lanzar dos módulos lunares hace más de un año.

La etapa superior del cohete impactará accidentalmente contra la Luna el miércoles, creando un cráter y levantando una nube de polvo y escombros que científicos y astrónomos esperan con ansias observar.

El experto en seguimiento espacial Bill Gray predice un impacto a 8700 km/h (siete veces la velocidad del sonido) cerca del cráter Einstein, en el limbo occidental iluminado por el Sol. Dado que el evento se desarrollará en la madrugada, las zonas orientales de Estados Unidos y Canadá, así como gran parte de Sudamérica, tendrán las mejores vistas.

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Si bien los científicos no están demasiado preocupados por este fragmento de basura espacial en particular, este incidente pone de manifiesto la creciente amenaza que representa cada vez más objetos en órbita.

“Las cosas se están poniendo difíciles ahí arriba”, dijo Gray, quien planea observar las consecuencias desde Nuevo Brunswick, Canadá.

Nunca fue la intención de SpaceX impactar la Luna. Sin embargo, expertos espaciales afirman que el choque podría haberse evitado si la etapa superior hubiera sido desviada hacia la órbita solar.

Será el segundo cohete que se estrella accidentalmente contra la Luna. Un segmento de cohete chino excavó dos cráteres en la cara oculta lunar en 2022.

Por suerte para los astrónomos, el próximo impacto ocurrirá en la cara visible de la Luna, con una energía equivalente a tres toneladas de TNT.

Según los expertos, el destello del impacto, que durará menos de un segundo, probablemente será demasiado tenue para ser visto. Pero el chorro de material eyectado podría extenderse varios kilómetros en el espacio y permanecer visible para los telescopios durante decenas de minutos.

“La gravedad en la Luna es baja y no hay viento que disperse el polvo”, afirmó Benjamín Fernando, del Laboratorio Nacional de Los Alamos, quien anima a profesionales y aficionados a realizar observaciones.

“Parte de nuestro interés en este evento radica en determinar el riesgo que representan los impactos de escombros para los futuros astronautas”, añadió en un correo electrónico.

Fernando prevé un cráter de impacto de casi 27 metros de diámetro y 5 metros de profundidad, demasiado pequeño para ser visto desde la Tierra, pero visible para las naves espaciales.

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El Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA y el orbitador lunar Danuri de Corea del Sur tomarán fotografías del lugar del impacto antes y después del mismo. Según Fernando y su equipo, Danuri se acercará a unos pocos kilómetros del cohete de SpaceX apenas dos minutos antes del impacto.

El segmento de cohete abandonado —de unos 12 metros de largo y con un peso aproximado de 4,500 kilogramos— izó dos módulos de aterrizaje lunares privados el 15 de enero de 2025.

Uno de ellos, el Blue Ghost de Firefly Aerospace, se convirtió en la primera nave espacial privada en lograr un aterrizaje lunar completamente exitoso. El otro, el módulo de aterrizaje de la empresa japonesa ispace, se estrelló.

Dado que los meteoroides y otros objetos naturales ofrecen poca o ninguna advertencia antes de impactar la Luna, los científicos afirman que hay mucho que aprender observando impactos bien documentados de objetos artificiales como el que se describe a continuación. La NASA lanzó secciones de cohetes y módulos lunares a la Luna durante la era Apolo para realizar mediciones sísmicas. Décadas después, en 2009, la NASA estrelló intencionadamente su nave espacial LCROSS y su etapa superior en busca de hielo cerca del polo sur lunar.

Con la Luna como nuevo destino turístico, los científicos afirman que es crucial mejorar la vigilancia de los desechos espaciales y el control del tráfico antes de la llegada de grupos de robots y astronautas.

Estados Unidos y China compiten por enviar astronautas a la Luna en los próximos años. SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, se disputan el suministro del módulo lunar para los astronautas de la misión Artemis IV de la NASA, aún sin nombre, que sucederán a los 12 astronautas del programa Apolo que caminaron sobre la superficie lunar.

“Este impacto no será un problema”, declaró el astrofísico retirado Jonathan McDowell en un correo electrónico. “Pero en un futuro con bases permanentes en la Luna, impactos similares sí serían un problema, y no debemos dejar las etapas de los cohetes en órbitas caóticas de este tipo”.