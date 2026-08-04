Escuchar una canción puede llevar a una persona a momentos del pasado, evocar a alguien especial o despertar emociones que parecían lejanas. La neurociencia explica que esta conexión surge de la relación entre los sonidos musicales, las emociones y los mecanismos cerebrales encargados de guardar y recuperar recuerdos.

Una de las razones por las que ciertas canciones permanecen asociadas a experiencias personales es que las melodías suelen estar vinculadas con momentos importantes de la vida. De acuerdo con la revisión científica “Music, memory and emotion”, publicada por el investigador Lutz Jäncke, la música puede activar recuerdos autobiográficos debido a la conexión que establece con situaciones, lugares y sentimientos específicos.

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Esa conexión entre melodías y experiencias personales también está influenciada por las emociones. Una canción capaz de generar alegría, nostalgia o tristeza puede reforzar el vínculo con el momento en que fue escuchada. Según Jäncke, la interacción entre la percepción musical y la respuesta emocional favorece procesos cerebrales relacionados con la consolidación de los recuerdos.

Detrás de esta respuesta del cerebro existe una compleja actividad neuronal. Al escuchar una melodía, se activan no solo las zonas encargadas de interpretar los sonidos, sino también aquellas relacionadas con la atención, la recompensa y las respuestas afectivas.

“La Universidad del Rosario”, en el artículo “El maravilloso impacto de la música en el cerebro”, señaló que estas conexiones explican cómo los estímulos musicales pueden influir en la manera en que las personas perciben, aprenden y evocan experiencias.

Esta conexión también explica por qué la música se utiliza como una herramienta para facilitar el aprendizaje. Desde la infancia, muchas personas han recurrido a canciones para memorizar información, como ocurre con el abecedario o algunos contenidos escolares. El ritmo, la repetición y la estructura sonora pueden ayudar a organizar los datos y hacer que sean más fáciles de recuperar posteriormente.

Por ello, una misma canción no despierta las mismas sensaciones en todas las personas. El significado que adquiere depende de las vivencias con las que quedó asociada a lo largo del tiempo. Una melodía puede remitir a una celebración, un viaje o una relación, no solo por sus notas, sino por el contexto en el que fue escuchada y las experiencias que el cerebro vinculó con ella.

Los investigadores señalan que la música no se procesa como un estímulo aislado. Al combinar elementos como el ritmo, la melodía y la carga emocional, el cerebro crea conexiones que facilitan la evocación de experiencias personales y explican por qué algunas canciones permanecen presentes durante años.

Finalmente, aunque la neurociencia continúa explorando esta relación, los estudios coinciden en que la música desempeña un papel clave en la forma en que el cerebro organiza, almacena y evoca experiencias. Esto ayuda a explicar por qué algunas canciones permanecen ligadas a momentos inolvidables durante años.